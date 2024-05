VUČIĆ: Želim Vladi Srbije uspeh i težak rad

Predsednik Aleksandar Vučić govori večeras u Dnevniku na RTS o važnim temama za našu zemlju, kao i predstojećoj poseti kineskog predsednika Sija Đinpinga.

Predsednik se prvenstveno osvrnuo na novoj Vladi Srbije i čestitao je predsedniku Vlade Milošu Vučeviću.

– Želim pre svega da čestitam predsedniku Vučeviću, svim članovima Vlade, da im poželim uspeh. Mislim da je za ljude važno uprkos činjenici da, kao što imamo 7 miliona selektora, tako i predsednika premijera koji bi bolje sastavljali timove, i to je normalno, to je demokratija. Za mene je najvažnije da ostvaruju ciljeve, a to su briga o ljudima, povećane plate, Expo. Očekujem od Vlade da se suoči sa brojnim problemima i političkim oblacima koji se nadvijaju nad Srbijom, da se zajedno izborimo za napredak Srbije.

On je naglasio da na kraju mandata ove vlade, krajem 2027. godine vidi Srbiju kao najuspešniju zemlju u regionu, da očekuje dobre rezultate ali i da će biti oblasti u kojima nećemo biti zadovoljni.

– Povećanje standarda, Expo, očekujem da se Vlada suoči sa brojnim problemima, političkim oblacima koji se nadvijaju nad Srbijom i zajednički da se izborimo za napredak Srbije, ali vidim Srbiju krajem 2027. godine kao najuspešniju i najbogatiju u regionu.

Predsednik je istakao da je pred Srbijom veoma teško vreme puno izazova, ali i da veruje da će članovi nove Vlade Srbije biti marljivi.

– Moći ćete da idete auto-putem do Šapca i Loznice auto-putem. Imaćemo Kuzmin-Sremska Rača završeno do kraja godine, do Požege auto-put. Sve je to Expo. A Expo je i dolazak Sija. Pomenuo je neko nejednakosti kako ljudi gledaju sve to što se odvija u Beogradu. Kad vide ove zgrade kažu „to nije za nas to je za ove bogatije“, ali zahvaljujući rastu Srbije, svaki čovek će imati više prilike za posao, veću platu, primanja zato što Srbija brže raste – istakao je.

Nedavno, u obraćanju naciji, Vučić je najavio posetu kineskog predsednika Sija Đinpinga Srbiji 7. i 8. maja.

– Danas su se Rezoluciji kao kosponzori pridružili Estonija, Poljska i Luksemburg, i naravno naše komšije Bugarska i Hrvatska. Ovde nema suštinskih nikakvih izmena, ubačena su tri britanska amandmana, koji su pojačali snagu rezolucije, valjda im nije bilo dovoljno jako protiv Srba. Povećali su ali bez suštinskog značaja.Odbili su Iran koji je tražio da se ubaci Gaza i australijske amandmane, ali celu priču su uradili da bi rekli kako su obavili sveobuhvatne konsultacije. Nisu nikakve konsultacije obavili. Ne žele dijalog, razgovor s onima koji drugačije misle, vole jednoumlje, vole da sole pamet drugima od demokratiji a uživaju u jednoumlju – rekao je predsednik.

Kako je rekao, on je u Njujorku bio predstavnik Srbije – predsednik Republike Srbije, a ne Aleksandar Vučić i veoma je ponosan na to.

– Srbija u celoj jednoj ovoj odvratnoj atmosferi se nije obrukala. Atmosferi koju su kreirali i u regionu i u svetu protiv srpskog naroda, a mi nijednom nismo negirali zločin koji se dogodio u Srebrenici. Uvek smo pokazali pijetet prema žrtvama, poštovanje, držali smo se dostojanstveno, ponosito, časno i odgovorno. Upoznali smo svet s onim što se zbiva. Hvala i ljudima iz kabineta na velikom trudu, borićemo se i 15. i 16. sa jasnom činjenicom da znamo da je rezultat negativan po nas. Nastavićemo našu borbu, ja koliko sutra nastavljam, imaću razgovore s drugim predstavnicima zemalja u svetu. Naš je posao da se borimo za našu zemlju.

(Pančevac)

Premijer Vučević i ministri položili zakletvu

Skupština izglasala novu Vladu Srbije