Dragi moji, svi pamtimo kako je kada se suočavamo sa izazovima koji su ispred nas postavljeni sasvim neočekivano, neželjeno i sa teretom velike odgovornosti u vezi sa odlukama koje tada donosimo.

Veoma je neprijatno i bolno iščekivanje, a da pri tom ništa ne zavisi od nas, bilo da je to rezultat ispitivanja i postavljanje dijagnoze, odlazak na nov posao ili dobijanje otkaza na trenutnom, opstanak braka ili veze… Nelagodu koju osećamo dodatno povećavamo pretvaranjem i foliranjem, gušenjem sebe… Zavaravamo se lažima želeći da zadržimo bar malo poznatog u naletima straha od toga da bismo se izgubili u istini kada je saznamo. Svako iščekivanje je prepuno briga, sumnji u sebe, strahova od mogućih ishoda, očaja i besmislenih pokušaja odlaganja istine.

Koliko god da odlažemo suočavanje je neizbežno i šta god da nam je život postavio kao trenutno najveći izazov mi u sebi imamo dovoljno snage da ga prevaziđemo. Kada su izazovi teški neminovno je da dovode do emotivne krize posle koje je potrebno dopustiti sebi period (samosa)žaljenja, koji ne bi trebao da traje predugo. Svaka kriza predstavlja i priliku za nove mogućnosti. Na kraju uvek dolazi olakšanje.

Ako je postavljena loša dijagnoza, znamo sa čime se suočavamo i koje su nam opcije. Ako smo ostavljeni, prevareni i slomljeni, imamo priliku da izgradimo sebe, kao osobu dostojnu ljubavi i poverenja, jer čim je bolelo nije ni bila ljubav. Ako smo dobili otkaz, pali na ispitu, rešili da promenimo posao koji nas ne ispunjava, dobili smo šansu da sledimo svoje talente, da učimo i usavršavamo se. Posle nekog vremena shvatićemo da nas je pokrenulo i promenilo baš to olakšanje kada smo saznali istinu. Spoznaja da nije kraj već mnogo novih mogućnosti. Olakšanje, posle perioda u kojem pripadamo lažima i samoobmanama, uvek dovodi do toga da prihvatimo istinu na pravi način. Ne, nije se život završio zato što smo zanemarili zdravlje u jednom periodu ili što nas je ostavio životni partner ili što smo dobili otkaz… Počeli smo sa kreiranjem svakodnevice po meri svoje duše.

Pripadati lažima ili se izložiti istini kakva god da je – odluka je, kao i uvek, na vama.

Pančevac/ Marija Dostić, psiholog