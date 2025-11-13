Vesti Društvo

Slavimo svete apostole Stahiju, Ampliju, Urvana: Svi vernici treba da izgovore sledeću molitvu

08:30

13.11.2025

SPC
SPC

Danas slavimo svete apostole Stahiju, Ampliju, Urvana i druge sa njima.

Od Sedamdesetorice, Sveti Stahije bi pomoćnik svetom Andreju Prvozvanom. Sveti Andrej ga postavi za episkopa u Vizantiji. Zajedno sa svetim Andrejem podiže crkvu u Argiropolju i sabravši mnogo vernih, učaše ih spasonosnom životu i upravljaše pastvom svojom verno i revnosno.

Posle šesnaest godina episkopovanja upokoji se mirno u Gospodu. Amplije i Urvan takođe sarađivahu Svetom Andreju, i od ovoga beše postavljeni za episkope, i to Amplije u Lidi, ili Diospolju Judejskom, a Urvan u Makedoniji.

Revnosno propovedajući Hrista i uništavajući idole, oni izazvaše protiv sebe Jeline (Grke) i Jevreje, i ovi ih ubiše; i tako oni obojica mučenički skončaše za Hrista, isplevši sebi venac mučeništva.

Narkis bi postavljen od apostola Filipa za episkopa u Atini, i pošto istinu Evanđelja propovedaše, bi stavljan na razne muke, i svoj apostolski put završi mučeništvom. Apelije sveti bi episkop u Irakliji Trakijskoj, i mnoge privevši Hristu, on se blaženo upokoji. Aristovul, brat apostola Varnave, propovedao veru Hristovu u Britaniji, i tamo mirno skončao.

 

Molitva:

Apostoli sveti, molite Milostivoga Boga, da oproštaj grehova podari dušama našim.

 

(Pančevac/Magazin Novosti)

 

