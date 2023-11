DEJVIS KUP RADOST! Miomir Kecmanović doneo Srbiji prednost protiv Velike Britanije, Đoković na potezu

Srbija je došla na korak od polufinala Dejvis kupa zahvaljujući Miomiru Kecmanoviću koji je posle velike borbe pobedio Džeka Drejpera sa 7:6(2), 7:6(6). Sada je na potezu Novak Đoković koji bi trijumfom nad Kameronom Norijem odveo „orlove“ među četiri najbolje selekcije.

Sjajan meč odigrao je 55. igrač planete i nije dozvolio bilo kakvo iznenađenje. Od početka susreta je delovao kao umetnik koji se latio reketa i loptice i počeo da crta po tvrdoj podlozi u Malagi. Ovo je verovatno bio i najbolji duel u dosadašnjem toku ovog reprezentativnog teniskog takmiečnja.

Odlično je servirao, igrao forhend i bekhend, sve je kao sat funkcionisalo u Mišinoj igri. To najbolje može da se vidi u tome da rivalu nije dozvolio nijednu priliku za brejk. On je sa druge strane u dva navrata tokom prvog seta imao po dve brejk lopte koje nije uspeo da iskoristi, pa je taj-brejk morao da odluči uvodni segment.

Taj 13. gem je takođe odigrao veoma dobro Kecmanović, istina dobio je od Drejpera dva poklona u vidu dve duple servis greške. Izgubio je samo dva poena i to je bio znak da je prvi set gotov.

Nastavio je Srbina u istom ritmu i u drugom setu, Britanac je sve više grešio, ali brejk prilika nije bilo. U tri vezana gema rivala naš teniser je bio u dobroj situaciji da oduzme servis rivalu, no momak iz Satona je uvek pronalazio način da se izvuče iz neprijatnih situacija na terenu.

Baš kao i u prvom setu i u drugom je morao da se igra taj-brejk. Počeo ga je bolje Drejper pošto je poveo sa 0:2, usledila je serija od pet poena za Mišu, potom je došao do prve meč lopte koju nije iskoristio. Ipak jeste drugu i uspeo je da donese veliku pobedu našoj selekciji.

Drugi set: Kecmanović – Drejper

7:6 – Bravo, Miomire! Kecmanović je dobio i ovaj taj-brejk i doveo je Srbiju na korak od polufinala Dejvis kupa. Vodio je 5:2, potom imao i meč loptu na 6:5 koju nije iskorisio. Ipak, jeste sledeću koja mu je donela trijumf.

6:6 – Isto kao i Drejper i Kecmanović je uspeo da obezbedi 13. gem, pa će on i sada odlučiti ko će biti pobednik drugog segmenta.

5:6 – Devetim asom u meču Drejper je obezbedio taj-brejk drugog seta. Možda i najbolji meč u sezoni igra 21-godišnji momak iz Satona.

5:5 – Evo i jednog gema sa nulom i on je pripao srpskom igraču. Ostaje da se vidi da li fantastičnu igru Miomir može da kruniše brejkom.

4:5 – Neverovatan tenis u Malagi. Sevaju snažni udarci, taktička nadmudrivanja na obe strane, ali brejka još uvek nema. Sada će Kecmanović prvi put na meču servirati da ostane u setu.

4:4 – Drajv volej, pa as i kraj osmog gema. Vrlo sigurno i kvalitetno igra reprezentativac naše zemlje od početka meča koji je sada prebacio pritisak na protivnika.

3:4 – Nije uspeo Kecmanović da dođe do brejk lopte, iako je vodio sa 15:30. Opet se spasao Džek i još uvek ne posustaje.

3:3 – Još jedan odličan gem je odigrao Miša! Izgubio je samo jedan poen. Od početka meča je konstantan Srbin i za sada je bliži trijufmu.

2:3 – Bilo je neprijatno za Britanca, pošto je Srbin imao 0:30. Ipak, našao je opet način da se izvuče iz nezgodne situacije 60. na ATP listi.

2:2 – Sevnuo je forhend iz desnice Miomira Kecmanovića za kraj četvrtog gema drugog seta. I dalje veoma dobro na terenu izgleda 55. igrač planete.

1:2 – Ne predaje se mladi Britanac iako je u rezultatskom zaostatku. Po drugi put je poveo u drugom delu meča. Opet je asom završio gem.

1:1 – Nije gubitak prvog seta pokolebao Drejpera, dobio je lako uvodni gem u drugom setu. Ipak, uzvratio je Miomir odmah i nastavio u istom ritmu kao i u prvom segmentu ovog sjajnog susreta.

Prvi set: Kecmanović – Drejper

7:6 – Dobio je Kecmanović zasluženo prvi set. Dve duple servis greške je napravio Drejper u taj-brejku i tako dao dva poklon poena Srbinu koji je to iskoristio i načinio veliki korak ka pobedi i vođstvu u ovom polufinalu. Inače, u 13. gemu je Miša rivalu prepustio samo dva poena.

