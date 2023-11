ĐOKOVIĆ U MARATONU I DRAMI IZGUBIO OD SINERA: Propustio tri meč lopte, dublovi odlučuju o finalu Dejvis kupa!

Ne, ne, ne! Novak Đoković nije uspeo da dođe do pobede u maratonu protiv Janika Sinera na Dejvis kupu i da tako podari Srbiji plasman u veliko finale u Malagi! U meču koji je trajao više od dva i po sata, Srbin je ispustio tri meč lopte i na kraju je rival to surovo kaznio, pa će dublovi odlučivati o pobedniku ovog okršaja – 1:2 (2:6, 6:2, 5:7)!

Neverovatan meč smo gledali večeras u Malagi! Nekako smo na to i navikli kada su na terenu Novak Đoković i Janik Siner u poslednjih desetak dana. Sjajni potezi, poeni, gemovi koji nekada traju kao večnost…

A nije dobro krenulo. Nikako. Novak je odigrao možda i najgori set u čitavoj kalendarskoj godini. Ništa ga nije htelo, a Italijan je odmah ušao u petu brzinu.

Jedan brejk, pa drugi. Delovalo je kao rupa bez dna u tim momentima za Đokovića. Na svu sreću, taj slobodan pad zaustavljen je na vreme.

Iskoristio je to Novak kao svoju „duševnu“ hranu. Odmah je krenuo u drugom setu da „jede“ Sinera i da mu zadaje jedan udarac za drugim, baš kao što je to ovaj činio prethodno u prvom setu, samo obrnuto.

Vrlo brzo je uspeo Đoković, već četvrtom gemu da stigne do prelomnog brejka. A onda je na kraju u osmom uzeo još jedan. Želeo ga je, jer je znao da bi time onda servirao na startu odlučujućeg, što je nešto što njemu i te kako odgovara.

A u trećem setu žestoka borba. Nešto na šta smo inače i navikli kada su Italijan i Srbin na terenu. Imao je dva puta Novak šansu da dođe do brejka, ali je Italijan svaki put u tih uvodnih šest gemova nekako pronalazio način da se vrati.

Imao je Novak tri meč lopte na 5:4 i 0:40, ali je tada Siner pronašao neku nadljudsku snagu. Sve je uspeo da spase i na kraju da u narednom gemu uzme brejk Srbinu.

Đoković je poklekao pod dramom, bučnim italijanskim navijačima i sada će dublovi odlučivati o mestu u finalu Dejvis kupa. Videćemo samo ko će izaći na teren.

TOK MEČA

III SET

5:7 – Ne, ne, ne… Kraj meča. Odlučuju dublovi. Novak je poražen u drami u Malagi.

5:6 – NEEEE! BREJK ZA SINERA! Pao je Novak potpuno, a i publika je poludela za Sinerom. Đoković sada mora da uzme brejk da ne bi izgubio.

5:5 – Ipak ništa za sada. Spasio je Janik tri meč lopte na 0:40! Nastavlja se ludilo u Malagi!

5:4 – Idemo! Sada je vreme da se slomi Siner! Nadamo se da je ovo pretposlednji gem…

4:4 – Nesportski potez italijanske publike. Nije poen bio ni gotov, a oni su krenuli da viču i tako su zbunili Đokovića. Nastavlja se borba… Imao je Nole i brejk loptu u ovom gemu.

4:3 – Novak je i ovaj gem rešio bez ikakvih problema! Stigao je do 40:0, pa je uzeo Siner jedan poen, ali to je bilo sve. Može li sada Đoković do brejka?

3:3 – Ogromna šteta! Novak je sada stigao od 40:0 do 40:40, ali je onda Siner vezao dva poena i izdržao nalet.

3:2 – Gem za Novaka! Dobro je… Malo i nervoze zbog jedne odluke sutkinje iz Švedske koja je dopustila Sineru čelindž, iako to možda nije bilo po pravilima… Ali ni to nije pokolebalo Đokovića.

2:2 – Boriće se Janik i Novak ovde još… Ni Italijan ne želi tek tako da se preda, pokušava da pronađe poslednje atome snage.

2:1 – Vrlo važno za Novaka je bilo da uzme ovaj naredni gem. I to sa nulom. Potvrđuje da ga nije mnogo uzdrmao onaj prethodni, koji je trajao 15 minuta.

1:1 – Epski gem, nažalost, pripada Janiku Sineru. Čak sedam „đuseva“ smo videli, 20 poena… Imao je Novak jednu brejk loptu, ali je Italijan uspeo da je spasi dobrim servisom.

1:0 – Tako je, Nole! Nastavlja naš najbolji teniser da gazi! Sa nulom je uzeo svoj servis gem.

II SET

6:2 – BREJK! GEM, SET! Bravo, bravo, bravo! Nole je poravnao, uzeo je još jednom servis Italijana i sada je u sjajnoj situaciji.

5:2 – Juri Nole ka izjednačenju! Sada je na gem od osvajanja drugog seta. Ali bilo je drame… Stigao je do đusa Janik Siner, ali nije uspeo da naudi Novaku.

4:2 – Prekinuo je sada Siner seriju Novaka Đokovića i uzeo je jedan gem na svoj servis. Ali Nole i dalje ima sve pod kontrolom.

4:1 – I idemo! Bez izgubljenog poena, Novak je uzeo novi gem na svoj servis i potvrdio brejk!

3:1 – TAKO JEEEEE! IDE BREJK! Konačno je stigao taj trenutak! Sada mora da se iskoristi i dođe do izjednačenja. Bilo je i sada dosta borbe…

2:1 – Ajmo Nole! Budi se polako zver u najboljem na svetu! Opet gem sa nulom.

1:1 – Ne vredi. Janik je jako naoštren za sada i ne dopušta ni promil šanse Đokoviću.

1:0 – Konačno lak gem za Novaka! Da li je ovo buđenje najboljeg srpskog tenisera?

I SET

2:6 – GEM, SET! Nažalost, ovime se okončava vrlo loš prvi set Novaka. Italijan vodi na ovom meču. Imao je tri set lopte, iskoristio je prvu.

2:5 – Konačno gem za Novaka! Ponovo je Siner zapretio, ali je Đoković ovoga puta stigao do gema.

1:5 – Siner ima četiri gema prednosti u odnosu na Novaka, koji za sada izgleda jako bledo. Italijan čuva svoj servis, napada i grabi ka osvajanju prvog seta.

1:4 – BREJK! Dupli brejk ima Siner… Za sada jako slabo igra Novak i Italijan ima lek za sve njegove udarce.

1:3 – Imao je sada Nole veliku šansu da se vrati u prvi set. Stigao je do 0:30 na servis Janika, ali je Italijan vezao četiri poena i ipak osvojio ovaj gem.

1:2 – BREJK! Nažalost, za Sinera odmah na startu. Imao je jednu brejk loptu i odmah je uspeo da je konvertruje Italijan. Nadamo se da to neće biti bolno za Novaka.

1:1 – Šteta. Dobro je servirao Janik Siner u ovom gemu, to mu je i pomoglo da osvoji ovaj prvi gem.

1:0 – Bravo, Nole! Stigao je Đoković do 40:0 na početku ovog meča, Siner je uzeo jedan poen nakon toga, ali to je bilo sve.

KOMENTAR PRE MEČA

Pobeda Novaka znači automatsku kvalifikaciju našeg tima u veliko finale Dejvis kupa, pošto je Miomir Kecmanović prethodno uspeo da posle preokreta savlada Lorenca Musetija u zaista epskom meču koji je potrajao više od dva sata.

Iako je Miša izgubio prvi set posle tajbrejka, drugi je prelomio u neverovatnom šestom gemu od kada je krenula njegova nezaustavljiva serija koja mu je donela pobedu.

Čak i da Novak izgubi, imaćemo još jednu šansu da kroz dublove prođemo u finale, a tamo će najverovatnije takođe igrati Novak Đoković zajedno sa Dušanom Lajovićem. No, to je podložno promenama.

Sve u svemu, verujemo u našeg Noleta i plasman Srbije u finale!

(Pančevac/Telegraf.rs)