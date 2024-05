SIVIĆ PRED DUEL SA NOVIM PAZAROM: Težak ispit, a izbora nema SAMO POBEDA!

Poslednju utakmicu pred domaćim navijačima u doigravanju ovog proleća Železničar će odigrati u subotu od 16 časova protiv Novog Pazara. Mora da pobedi Novi Pazar kako bi nastavio da se nada da je cilj dostižan.

Olakšavajuća okolnost za nas jeste upravo činjenica do moramo da pobedimo. Nema mesta nikakvim kalkulacijama. U goste nam dolazi Novi Pazar, najbolja ekipa u plej-autu, uz Spartak i Radnički. Izuzetno poštujemo klub koji u svojim redovima ima Ljajića, Sumu, Šćepovića i ostale sjajne superligaške igrače, evropskog formata. Naši momci su spremni, dobro su se zategli i svi jedva čekamo da duel počne, da pobedimo i nastavimo ka luci spasa. Znamo kako smo to radili u protekle tri utakmice, a sada ćemo i još jače. U tim se vraćaju Romanić i Knežević, ali su protiv Radnika svi momci bili sjajni. To je benefit iz te utakmice, jer sada opet u rosteru imamo petnaestak kvalitetnih igrača. Moramo da se skupimo, da svi zajedno damo svoj doprinos i da pobedimo. Svesni smo momenta u kom se nalazimo, ali verujem u momke – rekao je šef stručnog štaba Železničara Tomislav Sivić na današnjoj konferenciji za novinare.

Cele sezone pružao je dobre partije u belom dresu, davao je golove, bio je asistent saigračima, a i u poslednje dve utakmice Stefan Hajdin istakao se i kao strelac i paker.

„Dolaskom Tomislava Sivića atmosfera je na visokom nivou. Počeli smo da verujemo u sebe. Šef nas je namestio i ofanzivno i defanzivno, dobijamo prava uputstva gde stojimo na terenu, gde dodajemo pas… Igrači sada imaju više samopouzdanja, a kao plod svega došli su i golovi. U tri utakmice osam puta smo pogađali mrežu rivala. Sada se smejemo, pozitivno razmišljamo… Ozbiljni smo kada treba, ali i šef ume da se našali i opusti. Ne treba ni da bude sve zategnuto. Najgore što ljudi u klubovima i treneri urade jeste da nabacuju pritisak na leđa igračima. To pogotovo teže podnose mlađi igrači. Idemo dalje, protiv Novog Pazara moramo da pobedimo. U subotu će biti lepo vreme za fudbal, pa pozivam navijače da dođu u što većem broju i budu uz nas. Ulaz će biti slobodan i verujem da će tribine biti lepo ispunjene – istakao je Stefan Hajdin.

(Pančevac)

