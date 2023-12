BEOGRAD SE PRIDRUŽIO NOVOM SADU I NIŠU Šapić: Novac za novogodišnji vatromet biće uplaćen društvima za zaštitu životinja!

Predsednik Privremenog organa Aleksandar Šapić najavio je da ove godine neće biti organizovanog novogodišnjeg vatrometa u Beogradu, te da će novac koji je namenjen za vatromet biti uplaćen društvima za zaštitu životinja.

Kako je naveo, prestonica će se priključiti inicijativi koju su pokrenule organizacije za zaštitu životinja.

– Smatram da je ova inicijativa dobra i zato je Grad Beograd odlučio da se priključi gradovima u Srbiji koji su to već učinili poput Niša i Novog Sada. Novac koji je obezbeđen za novogodišnji vatromet uplatićemo organizacijama i društvima za zaštitu životinja. Svestan sam koliko u tom trenutku vatromet stvara veliku buku i koliko to uznemirava i plaši životinje. Svi koji imaju kućne ljubimce znaju koliko oni to teško preživljavaju. Ovo je dobar potez i u simboličkom smislu i zato se pridružujemo inicijativi da se uplati novac – rekao je on.

Šapić je istakao da su novogodišnji i božićni praznici dovoljni da budemo dobro raspoloženi, te da je to dobar trenutak da pokažemo solidarnost i empatiju prema životinjama.

– Nekoliko trenutaka u ponoć za životinje može da ima i dalekosežne posledice, zato samo zvanično odlučili da se Beograd priključi ovoj inicijativi – naveo je Šapić.

(Pančevac/Kurir)

