VUČIĆ: Ako je poruka EU da prihvatimo nezavisnost Kosova, to se neće desiti

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas da je ako je poruka Brisela na kraju izborne kampanje bila da ćemo morati da priznamo nezavisnost Kosova to se neće desiti.

– Ako su hteli da kažu da će Srbja morati da prihvati nezavisnost Kosova, ja im kažem neće, a sad možda nađu neke koji hoće, pa možda njihovi pobede. Potpuno je jasno kada pogledate koje su fondacije spolja plaćale pojednim strankama, oni će vam reći ne za izbore, nego za projekte, rekao je Vučić u Uranku na TV K1 komentarišući zaključke Saveta opštih poslova EU o poglavlju 35.

Vučić je rekao da je kada pita nekog evropskog premijera ili kancelara zašto to rade da oni kažu kako to ne rade zbog toga već da finansiraju projekte.

– Stvarno. A zamislite da mi to radimo u vašoj zemlji. Šta biste nam tad rekli?, rekao je Vučić i dodao da nema odgovora – maca pojela jezik.

Zahvaljujem Orbanu, Meloni, Ficu na podršci i mnogim našim prijateljima

Aleksandar Vučić se zahvalio danas mađarskom premijeru Viktoru Orbanu, premijerki Italije Đorđi Meloni, slovačkom premijeru Robertu Ficu na podršci koju su mu uputili.

– Zahvaljujem Orbanu, Meloni, Ficu na podršci i mnogim našim prijateljima sa Kipra, iz Grčke, Španije, mnogih zemalja, koje su na posredan i neposredan način pružile podršku. Prijateljima iz Austrije i mnogim drugima koji nedvosmisleno i jasno pružaju podršku samostalnosti i nezavisnosti Srbije i odluci naroda da sam bira svoju sudbinu, rekao je predsednik.

On je na televiziji K1 prokomentarisao i podršku koju mu pružaju mnoge značajne ličnosti u Evropi i svetu, a jedan od njih je i predsednik Mančester sitija Haldun Al Mubarak.

– Haldun al Mubarak je moj drug. Haldun je jedan od najvažnijih ljudi iz okruženja šeika Muhameda, jednog od najmoćnijih ljudi sveta. Ne samo zato što je predsednik Mančester sitija, to formalno pripada šeiku Mansura, bratu šeika Muhameda. On je čovek koji je vodio Mubadalu jednu od najvažnijih kompanija Emirata, rekao je Vučić.

Imaćemo duplo više glasova od svih zajedno

Predsednik Srbije je pozvao danas sve građane da izađu na izbore u nedelju i istakao da će lista „Srbija ne sme da stane“ imati dvostruko više glasova nego što će zajedno imati „Srbija protiv nasilja“, sve desničarske stranke koje pređu cenzus, kao i SPS.

– Ako pobede naši politički protivnici na bilo kojem nivou, mi ćemo im čestitati odmah. Mi se ne igramo sa takvim stvarima, ne pada nam napamet. Ja sam mnogo godina proveo u opoziciji, i dalje značajno više nego na vlasti i nikakav problem sa tim nemam, rekao je Vučić u Uranku na TV K1.

Kaže da je godinama preživljavao teror prethodne vlast kada su, na primer, sekli u školi kosu ćerkama političara u ovoj zemlji jer su pobedili na izborima.

– Tako nešto više nikada u Srbiji neće biti. Ma koliko oni o tome maštali, ma koliko o tome sanjali, rekao je Vučić.

SNS imala najbolju kampanju do sada, zasnovanu na rezultatima rada

Vučić je rekao danas da smatra da je SNS možda imala najbolju kampanju od kako učestvuje na izborima, a koja se zasnivala na rezultatima rada.

– Mi smo jasno rekli, do kraja 2027. godine, do kraja mandata, prosečna plata u Srbiji biće 1.400 evra. To znači da će vam u Beogradu prosečna plata biti veća od 1.700 evra“, rekao je Vučić za K1.

Predsednik je dodao da je tokom kampanje SNS govorila o svim onim stvarima koje su urađene u prethodnom periodu – o bolnicama koje su izgrađene i rekonstruisane, domovima zdravlja, nabavljenim magnetnim rezonancama, X i gama noževima, mamografima.

Vučić je istakao da ljudi znaju da je on ozbiljan čovek i da, kada nešto kaže i obeća, to i ispuni i to tako i bude.

Najneizvesniji izbori u Beogradu, ali i tu vodi lista „Srbija ne sme da stane“

Aleksandar Vučić izjavio je danas da će najneizvesniji izbori biti u Beogradu, gde je kako je rekao, došlo do ogromnih i tektonskih promena, ali da njegova izborna lista „Aleksandar Vučić – Srbija ne sme da stane“ vodi i u srpskoj prestonici.

– U Beogradu će biti najneizvesnije, gde su oni imali ogromnu prednost, onda smo mi tu uspeli da okrenemo potpuno. E sad, hoćemo li izdržati ili ne, to ćemo da vidimo. Biće važan svaki glas, rekao je Vučić gostujući na TV K1.

On je dodao da je, prema istraživanjima, lista „Srbija protiv nasilja“ zabeležila pad podrške u Beogradu, iako je mesec dana pre raspisivanja izbora bila ispred za nekoliko procenata.

– Evidentno je da je lista `Srbija protiv nasilja` zabeležila pad u Beogradu. Da li će to biti za nas dovoljno ili ne? Bili su ispred nas mesec dana pre raspisivanja izbora, vodili su u Beogradu, i to ne beznačajno, nekoliko procenata. Sada svakako verujem i nadam se da će pobednička lista u prestonici biti `Beograd ne sme da stane`, rekao je predsednik.

Neki krugovi moći u zapadnoj Evropi će uvek biti protiv nas

Vučić je izjavio danas da postoje neki krugovi moći u zapadnoj Evropi koji će uvek da budu protiv nas dokle god čuvamo teritorijalni integritet Srbije.

Namera nam je da to činimo i u budućnosti, poručio je Vučić gostujući u Uranku na TV K1.

On je kazao da pored brojnih ljudi, poput Viktora Orbana, koji su otvoreno podržali listu Srbija ne sme da stane, postoje ljudi u inostranstvu i regionu koji su otvoreno navijaju za protivnike vlasti u Srbiji.

– Naravno, pre svega u Prištini, Zagrebu, otvoreno, kao i delu političkog Sarajeva, dok je jasno da će Banjaluka i narod u Republici Srpskoj najvećim delom da podrži listu Srbija ne sme da stane, kao i srpski narod u Crnoj Gori. I jasno je da postoje neki krugovi moći u zapadnoj Evropi koji će uvek da budu protiv nas dokle god čuvamo teritorijalni integritet Srbije. Ali postoje mnogi prijatelji, rekao je Vučić.

Ne moramo da sarađujemo sa MMF-om, ali to je bio moj zahtev

Aleksandar Vučić je izjavio danas da Srbija ne mora da sarađuje sa MMF-om, ali da je to bio njegov zahtev.

On je gostujući u „Uranku“ na K1 televiziji rekao da Srbiji nije potreban jeftin novac, ali da je to saradnja iz predostrožnosti jer, kako je rekao, „čim imamo malo para, mi ih spiskamo“.

– Ja tražim njihovo puno prisustvo, ne Svetske banke već njih. Svetska banka je zadužena za strukturalne reforme, a MMF to sagledava kroz čiste račune. Svaki takav potez mora neko spolja da odobri da biste mogli nešto da učinite. Imamo dobru, nedovoljno rastuću ekonomiju u odnosu na EU, rekao je Vučić i dodao da MMF predviđa da će Srbija naredne godine imati 3,6 stopu rasta.

On je podsetio i da je MMF 2011. godine naveo da je Srbija najveće razočaranje zbog jezive fiskalne i monetarne situacije, a da danas kažu da je situacija odlična sa izvesnom budućnošću.

(Pančevac/Tanjug)

