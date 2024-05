VUČIĆ NA CEREMONIJI POČETKA IZGRADNJE NACIONALNOG STADIONA Bez velikih snova nema ni rezultata

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić postavljanjem lopte sa potpisima legendarnih igrača, ali i sa svojim potpisom simbolično je označio početak izgradnje Nacionalnog stadiona u Surčinu.

Zajedno sa predsednikom Srbije na lopti su se potpisali i postavili kao kamen temeljac predsednika Fudbalskog saveza Srbije Dragana Džajića, ambasador Kine u Srbiji Li Ming, ministar finansija Siniša Mali, predsednik Republike Srpske Milorad Dodik i ministar Zoran Gajić.

Nacionalni fudbalski stadion imaće oko 52.000 sedišta i biće izgrađen po svim UEFA standardima, a gradiće se po arhitektonskom rešenju Marka Fenvika.

Nacionalni stadion u Beogradu biti završen do 1. decembra 2026.

Obraćanje predsednika Vučića

– Mnogo sam srećan što smo svi ovde u Surčinu. Sanjali smo velike snove, a bez velikih snova nema ni rezultata. Znamo da nas čeka mnogo muka, ali i znamo da ćemo dočekati jedan od najlepših stadiona u Evropi, svetu. Mi ćemo svoj posao da obavimo, a imamo i za koga, za ljude, za decu. Biće ovde i tri tematska parka, da će moći ljudi da provedu ceo dan ovde. Ovde ćemo da imamo Ekspo, rezidencijalni deo, golf teren. Da bismo postigli platu prosečnu od 1.400 evra, a penzije 650. moramo da radimo i gradimo. Malopre je mislim Vlahović, jedan od najboljih napadača, rekao da se fudbal brzo menja. To nije normalno koliko su to dobre utakmice, neverovatno je koliko je fudbal otišao napred. Do sada su ljudi radili vredno – kazao je predsednik, ističući da očekuje pobedu i nad Englezima, Dancima i Slovencima.

– Ponosan sam što sa kineskim prijteljima radi ogroman broj srpskih kompanija. Gospodine Ming vama želim da se zahvalim na ogromnoj posvećenosti. Sa radošću očekujem posetu predsednika Sija, to je za mene ogromna čast, radost je celokupnog našeg naroda.

Obraćanje Milorada Dodika

– RS je ponosna na Srbiju, jer mi to doživljavamo kao nešto naše. Srbija pokazuje sposobnost da u teškim vremenima ide dalje. Veoma je važno primetiti da je to rezultat uspešnog tima koji vodi Vučić. Izgradnja ovog stadiona biće epicenatr svih događaja. Bez vizije nema ni ostvarenja. Srbija pokazuje sposobnost. Čestitam još jednom – rekao je Dodik.

Obraćanje ambasadora Li Minga

– Kinesko-srpski odnosi su na visokom nivou. Predsednik Si će posetiti Srbiju, što je važna prekretnica, da otvorimo novo poglavlje u našim odnosima – kazao je kineski ambasador.

Obraćanje Dragana Džajića

Predsednik FSS-a Dragan Džajić obratio se prisutnima i rekao da je danas veliki dan za fudbal.

– Svi treba da se radujemo, dobićemo velelepno izdanje. Nama ostaje da se izborimo da se na ovom stadionu postižu dobri rezultati, da stadion bude pun. Predsednik je dokazao još jednom da ono što obeća, on i ispuni. Srpski ljubitelji fudbala vole fudbal, da se nešto lepo dešava i postižu pobede – kazao je Džajić.

Putem video-poruke prisutnima se obratio i Dušan Tadić, kapiten reprezentacije, kao i reprezentativci Strahinja Pavlović, Filip Kostić, Strahinja Eraković, Dušan Vlahović, koji su istakli značaj izgradnje nacionalnog stadiona.

VUČIĆ: Finale Lige Evrope 2028. na stadionu u Surčinu