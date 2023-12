VUČIĆ OBIŠAO RADOVE NA GRADNJI SEVERNE OBILAZNICE: Ovo je za razvoj Kragujevca od ogromnog značaja

Predsednik Aleksandar Vučić obilazi radove na izgradnji Severne obilaznice oko Kragujevca.

Predsednik Vučić stigao je na gradilište i na početku se raspitivao za koliko će biti gotovo.

– Ovo će biti velika stvar za Kragujevac, a i za Milanovac. Obilaznica je dugačka 22 kilometra, ona će dati šansu Kragujevcu da uredi centar grada. Ovo rešava 80 posto problema Kragujevca. Sada morate da idete preko centra grada, to je nemoguće, toliko se zadržite. A vama uopšte nije bitno da odete u centar. To rešava pitanje zagađenosti, infrastrukture – naveo je Vučić.

– Važno da Stelantis u junu počne, to nam je najveća nada. Mogla biti u Kragujevcu fabrika sa najvećim izvoznim potencijalom – kazao je.

– Mi više ne možemo da pohvatamo sve što radimo. Obilaznice su vam sastavni deo auto-puteva. To su milijarde i miljarde, sve je priprema za 2027. kada smo rekli da Srbija neće izgledati ovako kako danas izgleda. Ovo su velike stvari. Ljudi u Kragujevcu znaju to i znaju da ćemo to da uradimo, verujem da ćemo uspešno i vrlo brzo da završimo. Koliko su puta kamioni uništavali put pored Lepenice – dodao je.

– Na kraju ljudi umeju da poštuju. Sada sam prošao pored data centra. Mi ćemo da ulažemo u IT sektor, to je budućnost Srbije – poručio je predsednik.

Na pitanje „Novosti“ koliko je ponosan na ovo, jer su rebalansom budžeta obezbeđene pare za ovo, a uprkos opstrukcijama opozicije u parlamentu, Vučić kaže:

– Pustite opstrukcije, mi smo uspeli da nađemo pare za to, ovo radi konzurcijum srpskih kompanija. Moraju da urade najbolje.

– U ovom trenutku radi se mnogo auto-puteva i brzih saobraćajnica – dodao je.

– Ovo je za razvoj Kragujevca od ogromnog značaja. Čekali smo mnogo godina na mnoge puteve – kaže.

Vučić se dotakao i održavanja saobraćajnica.

– Naši problemi su najveći sa održavanjem. Umemo da izgradimo, ali ne i da održavamo. I mi moramo da razumemo da je kod nas mnogo ljudi koji hoće da se tim poslom bave.

– Mnogo nam je lepa Šumadija, prelepa – kaže predsednik.

– Ima mnogo toga što nije urađeno, potrebne su vam stotine kilometara auto-puteva da uradite sve. Moramo i da rekonstruišemo mnoge puteve koji nisu godinama – istakao je.

O čestitki Sija

– Mnogo mu je lepa čestitka, on je jedan veliki prijatelj Srbije i beskrajno mu hvala. Nadam se da ću sledeće godine imati priliku da ga ponovo ugostim.To bi mi bila velika čast – kaže predsednik.

O podršci Orbana, Vučić kaže:

– Velike stvari smo uradili za naše odnose, pre svega zahvaljujući snazi i liderstvu Orbana. Mislim da je danas jedan od najtežih dana u Briselu, ne tiče se nas, već njih i Ukrajine. Verujem da ćemo uspeti da nastavimo saradnju. Sad već nema veze sa nama, već šta će da urade sa Ukrajinom i Moldavijom. Biće zanimljivo, biće velika borba i nikad neizvesnije Evropski savet.

Upitan o izborima, Vučić je rekao da opozicija ni sama ne veruje u to da će pobediti.

– Oni misle da će ih neko pustiti da pobede u Beogradu, i to bez glasova. Imaće četiri godine da se pripreme. U Beogradu će svakako biti najzanimljivija utakmica – naglasio je Vučić.

Izrazio je očekivanje da će SNS imati apsolutnu većinu u Skupštini Srbije.

VUČIĆ: Ako je poruka EU da prihvatimo nezavisnost Kosova, to se neće desit

(Pančevac/Novosti)