SIVIĆ PRED MEČ SA RADNIKOM: Za nas je ta utakmica finale Lige šampiona i tako se spremamo

Od dolaska Tomislava Sivića na mesto šefa struke Železničara, stigli su i rezultati u skladu sa kvalitetom ekipe. Pobeda protiv Voždovca u minulom kolu dala je dodatnu dozu optimizma i samopouzdanja ekipi iz Pančeva u izuzetno teškoj završnici prvenstva.

Pred Železničarom je u ponedeljak novi izazov i to na domaćem terenu. U Pančevo stiže Radnik iz Surdulice, a utakmica počinje u 20 časova. Nemaju mnogo izbora izabranici Tomislava Sivića u ovom meču, trijumf se nameće kao imperativ, a ipak ono što je i evidentno šef struke je dobro pripremio ekipu za najveće izazove ove sezone.

-Svi zajedno smo napravili jedan strašan napor da dođemo do ovih rezultata. Igrači su odreagovali sjajno na sve zahteve i oni su najzaslužniji za ova četiri boda. Sve će ovo biti lepa priča, ako to potvrdimo u ponedeljak protiv Radnika iz Surdulice. Mi nemamo druge opcije, već da iz utakmice u utakmicu pobeđujemo, jer je takva situacija. Igrači su to shvatili i rade najbolje što mogu, odgovaraju na sve zahteve kako treba i to nam daje nadu i optimizam. Nemamo pravo na opuštanje. Imamo samo jedan cilj, a to je da opstanemo u ligi što je stvarno teško. Naročito pre dva kola je tako izgledalo, sad se malo pojavilo svetlo na kraju tunela. U svakom slučaju mi se pitamo. Za nas je utakmica sa Radnikom, finale Lige šampiona i tako se spremamo – istakao je Tomislav Sivić, šef struke Železničara.

Ne bi trebalo Pančevci da imaju težak posao protiv Radnika, ali pokazalo se u prošlosti da su unapred dobijene utakmice uvek i najteže. Surduličani su već prežaljeni i ispali su u niži rang takmičenja, ali to ne znači da se neće boriti za svaki bod.

-Šta je to sigurno danas, naročito u našem fudbalu? To ne postoji, nigde, ne samo kod nas. Te izjave da će biti lako su totalna glupost. Ljudi igraju pošteno, što se vidi iz svake utakmice. Dolazi nam tim, koji je rasterećen i zna da igra fudbal. Ako ćemo pošteno taj tim je na početku sezone imao osam nerešenih rezultata, od toga je bilo par sjajnih utakmica, kao što je bila sa Partizanom u Humskoj.

Nije tu bio kraj pohvalama Sivića na račun rivala, koji je držao „nulu“ do poslednjeg minuta i u minulom kolu protiv Javora.

-Na nekim utakmicama Radnik nije imao ni sreće, tako da nema tu govora o bilo čemu. Biće to jedna vrlo ozbiljna utakmica. Radnik u svojim redovima ima igrače, koji bi bili pojačanje u svakom klubu.

Osvrnuo se potom i šef struke Železničara i na igrački kadar, odnosno na probleme sa povredama.

-Tu smo strašno u problemu, imamo od ranije dosta pobređenih igrača. Za nas je ovo veliki test istine. Moramo da potvrdimo našu dobru igru protiv Voždovca. Naš jedini cilj je pobeda i ne sumnjam u ove momke, koji su pokazali da su najbolji kad je najpotrebniji. A pobedili su, da smo igrali nerešeno to bi za nas bio kraj, međutim to je kvalitet. Disciplina igre je takođe bila savršena. Sad sve to moramo da ponovimo i podignemo bar za još deset odsto – zaključio je Tomislav Sivić, trener Železničara.

Optimista pred meč sa Surduličanima je i Stefan Purtić, koji ovog proleća igra odlično u timu iz Pančeva. Upravo uz Hajdina, Romanića i Đorđevića, Purtić daje dodatnu energiju Železničaru, naročito od dolaska Sivića.

– Iza nas je izuzetno teška utakmica protiv ekipe Voždovca, gde smo zaista odigrali jedan kvalitetan meč.Ispunili smo sve zahteve stručnog štaba, tako da je iza nas važna pobeda. Što se tiče utakmice protiv Radnika, očekuje nas još jedan težak duel. Ne bi trebalo upisivati bodove unapred, bez obzira što je Radnik poslednji na tabeli.Biće to za nas još jedno od tri preostala finala. Siguran sam da ako uđemo u meč kao protiv Voždovca, da ćemo ostvariti važnu pobedu – rekao je Stefan Purtić.

Za tri boda neophodna je i podrška navijača, a Železičar je tokom cele sezone imao pune tribine. Nadaju se u klubu da će Pančevci i u ponedeljak od 20.00 časova biti 12. igrač Siviću i njegovim momcima.

-Atmosfera u ekipi je zaista odlična. Šef Sivić je doneo neke novine, koje smo mi super prihvatili. Na treninzima radimo vredno i verujem da ćemo ostvariti naš cilj. Znači nam mnogo podrška sa tribina. Pozivam sve Pančevce da dođu u ponedeljak, podrže nas i budu naš 12. igrač protiv Radnika – zaključio je Stefan Purtić.

(Pančevac/RTV Pančevo)

