TLO SE NE SMIRUJE Novi zemljotres pogodio Srbiju! Evo gde se osetio potres

Zemljotres jačine 2,2 stepena Rihterove skale pogodio je granicu između Srbije i Severne Makedonije, javlja EMSC.

Kako piše na sajtu EMSC, potres se dogodio 75 kilometara od Prištine i četiri kilometra od Skoplja.

Do zemljotresa je došlo na dubini od pet kilometara.

Republički seizmološki zavod Srbije javlja da je potres bio jačine 2,4 stepena i registrovan je na području Severne Makedonije.

#Earthquake (#земјотрес) possibly felt 16 sec ago in #RepublicofNorthMacedonia. Felt it? Tell us via:

⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/VMj0l61qjH

— EMSC (@LastQuake) December 19, 2023