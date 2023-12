PREDSEDNIK VUČIĆ: Do kraja februara formiranje Vlade

– Oni koji su u vreme kovida rizikovali svoje živote, oni će dobiti posao – kazao je on.

Kaže da za tačno tri dana počinjemo izgradnju kampusa na Bio4 kampusu na Torlaku.

– To će biti strašna prednost Srbije. Moramo da radimo oko naučno-tehnoloških parkova – kazao je Vučić.

Premijerka Ana Brnabić kaže da već radimo na nekim inovativnim terapijama na osnovu istraživanja u okviru Bio4 kampusa, npr. na najnovijoj terapiji za lečenje multipla skleroze.

– Mi već radimo na onome što znači život za naše ljude – kazala je Ana Brnabić.

Kaže da sve to ne znači ništa drugo nego bolji kvalitet života svih naših građana.

Još novca ćemo da ulažemo u naše Institut za veštačku inteligenciju, obećao je Vučić.

Kostolačka termoelektrana će obezbediti dodatnu stabilnost u elektro snabdevanju, najavio je predsednik.

– 90 odsto radova na kostolačkoj termoelektrani smo odradili – kazao je on.

Kaže da planiramo da gradimo gasovod Mokrin (Kikinda) – Beograd, ali i da ćemo morati da proširujemo kapacitete našeg gasa.

Ističe da i danas trošimo mnogo gasa (između 12 i 13 miliona kubnih metara gasa).

U skladištima imamo ukupno 612 miliona kubnih metara gasa, kaže on.

Ističe da je potrebno što pre da izgradimo naftovod prema Mađarskoj, jer sada možemo da je uvozimo samo preko Krka.

On je izjavio da su nam rezerve zlata na 40 tona (rekordni nivo, uz rekorndu vrednost zlata), a devizne rezerve na 24,5 milijarde evra, za šta kaže da je apsolutni rekord u istoriji Srbije.

Za nekoliko meseci će biti gotova brza saobraćajnica do Požarevca i nastavljamo ka Gradištu i Golupcu. Najavio je i obilaznicu oko Kragujevca, a završava se i do Požege i tad se otvaraju dva koridora – jedan ka Crnoj Gori, preko Ivanjice i Sjenice, i jedan ka Prijepolju.

Idemo od Požege ka Kotromanu, ka Višegradu. Izgradnja kreće 2025. godine.

Kaže da imamo mnogo starih puteva koje niko nije rekonstruisao, a hoćemo sve da ih obnovimo.

– Završava se i brza saobraćajnica Kraljevo – Novi Pazar što bi trebalo da omogući ljudima iz Novog Pazara da dođu do Beograda za nešto više od dva sata – rekao je on.

Posebno ističe EKSPO 2027. i kaže da će zahtevati dodatne investicije.

– Bukvalno ćemo morati da podižemo novi grad – kazao je on i najavio nove stanove za EKSPO, novi Sajam, nacionalni stadion, ali i stadion za plivanje i vodene sportove.

Najavio je izgradnju brze pruge do EKSPA, ali i do Obrenovca.

Očekuje se i izgradnja novih hotela, kako bismo povećali smeštajne kapacitete.

– Mi ćemo u EKSPO da uvežemo celu Srbiju. Mnogo ćemo ulagati u svaki od naših gradova, u sve delove naše zemlje. Na Kalbaru ćete imati čudo. Biće potpuno nova turistička destinacija za ceo Balkan – kazao je on.

Penzionere i studente je pozvao da se još njih prijavi za kartice.

– Imaće velike koristi od toga – kazao je on.

Kosovo i Metohija

Tri meseca su protekla, a Priština krije nalaze obdukcije Srba ubijenih u Banjskoj, najavio je Vuči.

– Bezbroj puta smo ih molili. Nikada nam nisu rekli ko je izvršio obdukciju. Porodice nisu dobile obdukcioni nalaz zato što je Albanijan post objavio detalje sastanka Kurtija i specijalnih jedinica koje su pretile štrajkom. Kurti je tada kritikovao specijalce da ništa nisu uradili u Banjskoj i da su samo ubili ljude snajperom iz daljine. Specijalci su odgovorili da nije tačno da su svi ubijeni snajperom iz daljine. To je ono što smo i mi govorili – kazao je on.

Uprkos progonu stanovništva, broj novorođenih beba raste u KBC Kosovska Mitrovica, kaže Vučić.

– Aljbin Kurti ne želi da provede nijedan sporazum, a Srbija će da provede sve ono što smo rekli, ali ćemo i da čekamo formiranje ZSO – najavio je on.

Srbija ne priznaje nezavisnost Kosova i neće priznati, kazao je Vučić i dodao je da nijedan dokument neće potpisati koji će značiti pomoć ili podršku prijemu tzv. Kosova u međunarodne organizacije.

Izbori

Kaže da se nikada u istoriji Srbije nije bilo fizičkih incidenata u toku kampanje.

Građanima je čestitao na slobodno izraženoj volji.

Imali ste 83 prigovora 2022. godine, a 2023. -48, kazao je on.

Žalbe RIK-u – 53 2022. godine, a svega devet ove godine.

– Sećam se što je RIK uputio MUP-u zahtev. U RIK je doneto 500 poziva za glasanje za koje se tvrdilo da su fantomski birači. RIK je juče uputio zahtev MUP da provere sve to što je dostavljeno, svakog čoveka poimence. Tamo je bilo 496 poziva, iako su oni nebitna stvar i ne znače ništa. MUP je pregledao sve pozive, od 496 poziva svi su postojeći ljudi, koji su upisani u birački spisak. Od tih 496, 487 je mnogo ranije bilo upisano na istom biračkom mestu, najmanje četiri godine ranije. Svega devetoro je upisano 2022. godine, ali šestoro od njih su menjali prebivalište unutar Beorgada – kazao je on.

Podsetio je da su strani posmatrači sami prijavili da nisu videli nijednu nepravilnost na njihovim biračkim mestima.

Kaže da će mnogi pokušavati da uruše Srbiju, kao što je Kurti izjavio da su „izbori pokradeni“. Ističe da mnogi žele da Srbija bude lutak koga će pokretati svojim konopčićima.

– Institucije Republike Srbije okončaće izborni proces – kazao je on.

Nove parlamentarne izbore je najavio za 2027. godinu i podseća da Đilasova opozicija nijednom nije priznala rezultate izbora, kao i da su svojevremeno bojkotovali izbore, pričali da neće nove izbore, pa su tražili i beogradske i parlamentarne…

Kaže da će institucije imati podršku države da u skladu sa zakonom odrade svoj posao.

– Gledaćemo do kraja februara da završimo formiranje Vlade – kazao je on.

Pitanja novinara

Na pitanje „Novosti“ kako vidi preveliku slučajnost u tome da su Aljbin Kurti premijer privremenih prištinskih institucija i opozicija u Beogradu saglasni oko svega od izbora u Srbiji, naroda u Republici Srpskoj, pitanja Kosova ali i njega samog, predsednik kaže da bi bio nefer kad bi rekao da tu postoji koordinacija.

– Postoje zajednički interesi, ali oni su više slučajni nego namerni. Moguće je da grešim – kazao je on.

Ističe da svuda pokušavaju da ocrne predstavnike našeg naroda na KiM i u RS.

– Kampanju protiv Srba su vodili i Kurti i njegovi mediji i predstavnici bivšeg režima i njihovi mediji – kazao je on.

Vučić kaže da postoje i napadi na njegovu porodicu, kako iz Prištine, tako i od predstavnika bivšeg režima.

– Svi imaju za ključnu metu, a to je Vučić i njegova porodica. Ponosan sam jer Danilo nije hteo da skine majicu kad su mu uperili pušku. Srećan sam što sam mu otac, nadam se da će mi i Vukan biti tako hrabar, a siguran sam da bi i Milica bila tako hrabra. Postoji potpuna koordinacija medija o „krađi izbora“. Baš ih briga za činjenice, nastaviće da lažu. Što bi Kurti voleo da se kaže nešto lepo o Srbiji? Što bi to Zagreb voleo? Što bi im bio interes jaka Srbija? Što bi mnogim drugim političkim krugovima u regionu to bio interes? Što bi im suverena i stabilna Srbija bila interes? Nema razloga. Zato je logično da će da podržavaju one koji ruše Srbiju – konstatovao je on.

Odgovarajući na pitanje „Novosti“ o napadu na vladiku Sergija od strane Dragana Đilasa i Zdravka Ponoša kaže da vladiku napadaju jer brani narod iz Republike Srpske.

Odgovarajući na pitanje „Novosti“ o izjavi Marinike Tepić da „treba da ga pregleda neuropsihijatar“.

– Zamislite da ne mora da me pregleda neuropsihijatar kolika bi razlika na izborima bila. Psihijatrijski slučaj vas bije 2:1. Šta god pokušavali, neće biti nasilne smene niti bilo čega – kazao je on.

Šta je drugo cilj, ako nije Majdan, pitao je Vučić, odgovarajući na pitanje „Novosti“ o izjavi Branimira Nestorovića koji je ukazao na reči Marije Zaharove da „Zapad želi da napravi nered na Zapadnom Balkanu i sprovede Majdan u Srbiji“.

– Srbija je demokratska zemlja i tako će biti uvek. Spremite se, gospodo, za izbore. Četiri godine nisu dug period – poručio je on opoziciji.

Predsednik je rekao da je novinar „Nove S“ Željko Veljković prisutan u sali predsedništva, a rekao je tokom kampanje da je „predsednik Republike moračni bednik“.

– Srbija je demokratska zemlja, svako ima pravo da kaže šta hoće – kazao je on.

Govoreći o navodnom štrajku glađu Marinike Tepić, Vučić kaže da štrajkuje glađu i Uglješa Grgur.

– Njemu je juče bio rođendan i obavestili su me da štrajkuje glađu u istoj prostoriji kao Marinika Tepić. Molio sam ga da odustane, a on neće. Nije član stranke i neće da me čuje – kazao je Vučić.

Vučić kaže da Tomislav Nikolić ništa nije postigao svojim štrajkom glađu.

– Neka se lepo vrate svojim obavezama. Mogu da organizuju proteste svakog dana. Svakog dana imamo proteste ispred Predsedništva – kazao je Vučić.

Govoreći o izjavi Dragana Đilasa da je „Ana Brnabić kombinacija Sime Spasića, Vojislava Šešelja i Jovane Jeremić“, Vučić kaže da su sve troje mnogo časniji od Dragana Đilasa.

– Mislim da je Ani Brnabić važnije šta o njoj misle građani Srbije. Ja o njoj mislim sve najbolje. Mislim da je izrasla u velikog borca – kazao je Vučić i dodao da se borila mnogo jače nego i potencijalni kandidati za predsednika Vlade.

Kaže da što više studenata dođe na proteste, to će biti više prodatih karata u vozovima u našoj zemlji.

– Nisam zadovoljan što neki planiraju da će da maltretiraju ljude u Beogradu – kazao je Vučić.