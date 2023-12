IZ LUVRA U BEOGRAD: Joan Buržoa donosi famozne stepenice sa kojih igrači padaju i ponovo se vraćaju

Joan Buržoa donosi komad koji kritika opisuje kao „univerzum u mikrokosmosu“ u Bioskop Balkan.

Famozne stepenice sa kojih igrači padaju i ponovo se vraćaju, unele su novu magiju u muzejski prostor. Ista instalacija je bila deo postavke otvaranja Luvra u Abu Dabiju.

– Moj rad nikada ne staje, jer proces kreacije nije moguće zaustaviti – kaže Buržoa, koji nakon nekoliko godina pregovora stiže prvi put u Beograd!

– Naši dogovori traju dugo, jer su instalacije veoma kompleksne i glomazne. Jednostavno, nismo mogli da pronađemo prostor koji je dovoljno hrabar za ovakav iskorak, a dovoljno veliki da primi sve komade scenografije. A onda se pojavio izazov da jedan zanimljiv bioskop u centru grada učinimo našom platformom. Odlučio sam da neke elemente prepravim za Beogradski festival igre. Volim tu vrstu izazova. Prilagođavanje prostoru i atmosferi nekog mesta – objašnjava ovaj čuveni umetnik.

Joan Buržoa je igrač, koreograf, cirkuski umetnik, režiser, akrobata… Umeće čoveka koji sebe naziva „izvođačem umetničkih radova“ deluje da ne poznaje granice, jer ih upravo on neprestano ruši izazivajući svoje igrače da uživaju u vrtoglavom i bestežinskom.

Magnetizam Buržoaovih nastupa može se pripisati njegovom detinjstvu.

– Odrastao sam u malom izolovanom selu u francuskoj planinskoj regiji. Moje detinjstvo je trajalo dugo i mislio sam da će trajati zauvek. Prestalo je onog dana kada sam shvatio da moram nešto da uradim sa životom. Nisam umeo da odgovorim na pitanja koja su me plašila. Uz to, moji roditelji, mama koja je bila medicinska sestra i tata, sportski radnik, razvodili su se kada mi je bilo 15 godina. I, rešili su da prodaju našu kuću. Kupac je bio vlasnik cirkusa Le Cirque Plume. To je bila čista sreća, koja je prekratila moje nemilo lutanje i veliku tugu. Umetnici koje sam tada sreo su mi pokazali da možemo da rastemo dok ostajemo deca, pretvarajući stvarnost u poeziju.

Ukupno 6 vođenja kroz magični svet koji potpisuje Buržoa, na programu su 7. i 8. marta, u Bioskopu Balkan. Svaki performans može da prati do 100 gledalaca.

