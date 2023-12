VELIKO SRCE ODBOJKAŠA VOJVODINE Čep po čep i nečiji život postaje lep

Odbojkašli klub Vojvodina se ne prepoznaje samo po rezultatima i radu, nego i po društvenoj odgovornosti i humanosti.

I u periodu velikoj broja utakmica i važnih izazova, klub misli na one kojima je pomoć potrebna.

Tako su u ponedeljak igrači, stručni štab i menadžment pozvali na trening članove humanitarne organizacije “Čepom do osmeha”, kako bi im uručili čepove prikupljene u prostorijama kluba i teretane.

Organizacija “Čepom do osmeha” skuplja i reciklira plastične čepove sa ciljem kupovine pomagala deci sa smetnjama u razvoju.

Saradnja OK Vojvodina i ove organizacije traje dugi niz godina, na obostrano zadovoljstvo.

