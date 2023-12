FIZIKA I GEOGRAFIJA NISU BAUK Anja Šušnjar i Vojin Malić otkrivaju kako postati najbolji!

Da je Pančevo puno talentovane dece svakodnevno pokazuju rezultati polaznika RTC Mihajlo Pupin. Jedni od njih su i Anja Šušnjar, državna prvakinja iz fizike i Vojin Malić, vicešampion Nacionalne geografske olimpijade.

Porodična stvar

Anja Šušnjar, student Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu, aktuelna državna prvakinja iz fizike (alfa grupa), prati u stopu svoju braću – Stefana i Marka,

višestruke osvajače najviših odličja na državnim i međunarodnim takmičenjima. Popriličan je broj Anjinih medalja. „Svake godine po jedna”, kaže kroz smešak i dodaje da je ljubav prema fizici porodična stvar. Vatra saznanja se prenosila iz ruke u ruku, poput Svetog grala, s najstarijeg Stefana na Marka, a onda i na Anju, najmlađeg

člana porodice Šušnjar.

– Studiram na ETF-u poput moje braće. Izbor je bio najlogičniji jer sam želela da završim osnovne studije kod nas i poklapa se s nekim mojim životnim planovima.

Nisam htela odmah da se uputim preko. Smatram da je bolje da što duže ostanem u Srbiji jer naš ETF pruža sva ona neophodna znanja koja su mi potrebna u ovoj oblasti. Ista znanja ću dobiti ovde kao što bi to bio slučaj i na Zapadu – zaključuje Anja.

Smatra da za mlađe generacije nije karakteristično da se posvećuju nauci do srži.

– Za to je potrebno odricanje i ulaganje ogromnog truda i vremena. Svako ozbiljno bavljenje nekim poslom, a na studijama se to naročito vidi, zahteva sve ovo i još mnogo toga. Kao đak Matematičke gimnazije mnogo sam učila i vežbala zadatke. Stvar je jednostavna, uvek je bilo to da neko želi da radi, a neko ne! Uticaj sredine u kojoj sam ja stasavala kao srednjoškolac bio je takav da sam svakodnevno bila motivisana za rad. Svi smo u Matematičkoj gimnaziji želeli da vežbamo mnogo, da se dokazujemo, a nadmetanja su samo bila još veći podstrek za dalje napredovanja – kaže Anja.

U budućnosti sebe vidi u istraživanjima, ali još uvek nije definisala oblast. Sigurno je da će fizika ostati primarna stvar u njenom životu.

Temeljno i jako!

Vojin Malić, učenik prvog razreda Medicinske škole „Stevica Jovanović”, prošlogodišnji je vicešampion Nacionalne geografske olimpijade. Reč je o međunarodnom takmičenju na evropskom nivou, a Vojin je na pismenom i

multimedijalnom testu, kao i kroz terenski rad sakupio dovoljan broj bodova da se okiti srebrnim odličjem.

– LJubav prema geografiji se razvila u Centru za talente „Mihajlo Pupin”. Moja mentorka je pravila veoma zanimljive prezentacije i tako predočila geografiju kao

veoma zanimljiv predmet. Kroz konkretne primere iz stvarnog sveta zavoleo sam ovu nauku – rekao je Vojin, koji će ostati veran geografiji, premda želi da jednog dana postane doktor. Priprema se za takmičenja i razmišlja da napiše naučnoistraživački rad iz medicinske geografije.

– Planiram da nakon završetka srednje škole upišem Medicinski fakultet. Oduvek me je zanimala medicina kao nauka i imam veliku želju da pomognem ljudima – kaže Vojin, koji ima mnogo obaveza, kako u školi, tako i van nje. Trenutno se sprema za kviz o Pančevu.

– Za svako takmičenje se spremam temeljno. Kakvo god ono bilo, prilazim mu s velikom ozbiljnošću. Većina mojih vršnjaka uopšte nije zainteresovana za bilo kakav

oblik naučnog izazova, tako da ni sama takmičenja ne shvataju ozbiljno. Razlog je u tome što u školama đaci nemaju priliku da upoznaju predmete na drugačiji način.

Ima nastavnika koji se trude da nam približe nauke, predočavaju ih na drugačiji način, ali ih je malo – kaže Vojin, koji smatra da je problem u pristupu samom

problemu i da je neophodno da se đacima predmeti otvaraju na drugačiji način, jer bi tada deca bila zainteresovanija za nauku.

U narednim nedeljama „Pančevac” će u saradnji s Regionalnim centrom za talente „Mihajlo Pupin” predstaviti dvadesetak mladih sugrađana koji su osvojili

mnogobrojna priznanja na državnim i međunarodnim takmičenjima iz različitih oblasti.

