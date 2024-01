PANČEVCI, JOŠ JEDAN PROLEĆNI DAN PRED VAMA Temperatura i do 13 stepeni, evo kada se očekuje zahlađenje

U većem delu zemlje danas umereno oblačno sa sunčanim intervalima, a samo će se još ujutru i pre podne na jugozapadu, jugu i jugoistoku zemlje zadržati oblačno mestimično sa kišom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vetar slab do umeren, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od nula do pet, a najviša od 10 do 14 stepeni Celzijusa.

U Pančevu će danas biti umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Vetar slab do umeren, jugoistočni. Najniža temperatura kretaće se od tri do pet a najviša dnevna oko 13 stepeni Celzijusa.

U Srbiji će se do nedelje zadržati natprosečno toplo vreme. Biće umereno do potpuno oblačno, sa čestom pojavom kiše, a sneg se očekuje samo na visokim planinama. Početkom sledeće nedelje biće oblačno i hladno vreme sa snegom.

U Beogradu se predviđa slično vreme u istom periodu.

(Pančevac)