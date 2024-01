HAMAD I OLGA SRUŠILI ČEHE: Srbija u četvrtfinalu Junajted Kupa

Reprezentacija Srbije savladala je sa 2:1 selekciju Češke na Junajted Kupu u Pertu i kao prvoplasirana u grupi „E“ plasirala se u četvrtfinale gde će joj rival biti Australija.

Odlučujući poen Srbiji u miks dublu doneli su Hamad Međedović i Olga Danilović koji su posle velike borbe i preokreta savladali češku kombinaciju Mirjam Kolodejova – Petr Nouza 4:6, 7:6, 10:8.

Našoj selekciji u miks dublu bio je potreban jedan set za plasman u četvrtifale, a trijumf za prvo mesto u grupi.

