SAMO 24 SATA NAKON ISTEKA DIZNIJEVOG AUTORSKOG PRAVA: Najavljena dva horor filma sa Mikijem Mausom VIDEO

Samo 24 sata nakon isteka Diznijevog autorskog prava na Mikija Mausa najavljena su dva filma u kojima glavnu ulogu igra slavni miš.

Autorska prava na „Parobrod Vili“ – kratku, crno-belu animaciju iz 1928. koja je prvi put upoznala publiku sa nestašnim Mikijem koji će postati simbol američke pop kulture – istekla su 1. januara, posle 95 godina, prema američkom zakonu. To znači da sada svako ima pravo da kopira, deli, ponovo koristi i prilagođava „Parobrod Vili“ i „Ludi avion“ – još jednu Diznijevu animaciju iz 1928. – i rane verzije likova koji se pojavljuju u njima, uključujući Mikija i Mini.

Uprkos upozorenjima iz kompanije Dizni da će pokušati da pravno zaštite svoj kultni lik, odnosno njegove modernije verzije koja ostaju pod autorskim pravima, očekivalo se da će filmaši brzo najaviti svoje neslužbene adaptacije, piše AFP.

– Naravno, nastavićemo da štitimo svoja prava u modernijim verzijama Mikija Mausa i drugih dela koja i dalje podležu autorskim pravima, i radićemo na zaštiti od zbunjivanja potrošača izazvane neovlašćenim korišćenjem Mikija i drugih naših poznatih likova – navela je kompanija Dizni u saopštenju prošlog meseca.

Prvi najavljeni film je „Mickey‘s Mouse Trap“ priča je o ubici maskiranom u Mikija koji proganja grupu tinejdžera u zabavnom parku.

– To je Miki Maus sa „parobroda Vili“ koji ubija ljude. To je urnebesno. Igrali smo se s time, pritom se zabavljali i mislim da se to i vidi – izjavio je reditelj Džejmi Bejli. Trejler za ovu niskobudžetnu horor-komediju se pojavio danas, a filmi bi trebao da izađe u martu.

U drugoj, za sada neimenovanoj horor komediji, Miki zlostavlja grupu putnika na trajektu, a reditelj je Siven Lamort.

– „Parobrod Vili“ je doneo radost generacijama, no ispod te vesele spoljašnosti leži potencijal za čisti, nepokolebljivi teror. To je projekat o kome sam sanjao, i jedva čekam da svetu predstavim svoj uvrnuti pogled na ovog voljenog lika – izjavio je reditelj i najavio da snimanje tog filma počinje na proleće.

