MINISTAR VUČEVIĆ EKSKLUZIVNO NAJAVIO

Ministar odbrane Miloš Vučević najavio je za Hepi televiziju ukidanje suspenzije vojnog roka u Srbiji.

-Veoma bitno je da je odlukom Vlade i predsednika države od 1. januara su za 10 posto veće plate, a 2023. godine smo završili daleko jači što se tiče vojne opreme i nivoa obučenosti ljudi. Sve to će biti jedna od ključnih tema kada se krajem meseca bude podnosio izveštaj predsedniku. Krajem januara imamo jedan dugačak i detaljan sastanak“, rekao je Vučević.

On je ekskluzivno najavio i da se danas pokreće inicijativa za vraćanje služenja obaveznog vojnog roka.

„Ono što želim da kažem ekskluzivno, Generalštab VS će danas pokrenuti inicijativu ka predsedniku Srbije, kao vrhovnom komandantu, a potom kroz širu raspravu ka Narodnoj skupštini, da se ukine odluka o suspenziji obaveznog služenja vojnog roka, odnosno da ponovo reaktiviramo zakonske odredbe, zakon koji definiše obavezno služenje vojnog roka. S tim što je predlog Ministarstva odbrane i o tome da vojni rok ne bude duži od četiri meseca. To je sve stvar stručnih službi, Ministarstva odbrane. Zašto je naša inicijativa da se aktivira? Zato što je izvršena procena bezbednosti u državi. Posle 13 godina mi imamo potrebu za popunjavanjem rezervnog sastava. Nama je 13 generacija izašlo iz sastava VS, nije bilo obaveznog vojnog roka. Naša bezbednosna potreba je da imamo nove regrute koji su uvek spremni da čuvaju državu. Razumemo bezbednosne rizike. To nije samo potreba koja je karakteristična za Srbiju, mnoge evropske države aktiviraju obavezni vojni rok“, rekao je Vučević.

(Pančevac/Dnevnik.rs)

