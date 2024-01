JELENA SA TESLE I DALJE TRAŽI SVOJU MACU MAZU

Ratković: Razni manijaci su me zvali zbog nagrade od 1.000 evra!

Prošlo je tri meseca od kada je Pančevki Jeleni Ratković nestala mačka Maza, a ona i dalje ne gubi nadu da će je naći. Pažnju je privukla izuzetno visokom nagradom od 1.000 evra, koju je namenila pronalazaču, a zbog toga je dobijala neprijatne komentare i uvrede na svoj račun.

– Javljaju se ljudi, ali kad odem na lokacije, uglavnom zateknem druge mačke. Šalju i slike, al’ to nije ona. Maza je vrlo plašljiva, moguće da je negde još živa, a da prosto neće nikome da priđe.

– Stavljala sam mrežu na prozor, međutim, majstor me prevario, ta mreža je bila vrlo loše urađena i na jednom mestu se odlepila i izgleda da se ona kroz tu rupu provukla i iskočila kroz prozor sa trećeg sprata. Dole je nov beton, beo, tako da bi se videla bar krv ili bi neko primetio. Jedino sumnjam da se nije zavukla pod haubu nekog automobila, pošto ih ispred zgrade ima mnogo, pa da je tako stradala, objašnjava Ratković.

Jelena je pronalazaču u početku nudila 500 evra, međutim, kako Maza nije bila pronađena, odlučila je da poveća nagradu i ponudi čak 1.000 evra. Zbog velike nagrade svakodnevno joj stižu pozivi, a kako kaže, neki su bili i vrlo neprijatni.

– Većina ljudi koji su me zvali rekli su da ih nagrada ne zanima, ali su me često zvali razni manijaci i baš su me vređali i govorili užasne reči i iz tog razloga više ne pominjem tu nagradu, ali bih je svakako dala ukoliko bi je neko pronašao- zaključuje Jelena.

Ukoliko neko vidi macu koja bi mogla da bude Maza ili ima bilo kakvu informaciju, može kontaktirati njenu vlasnicu na broj telefona: 061 208 68 68.

(Pančevac/Mirko Popović/Informer)

