AU, KAKAV ŠOK Nadal ipak neće nastupiti na Australijan openu!

Španski teniser Rafael Nadal neće nastupati na narednom grend slemu u Melburnu.

On je na svom “X“ nalogu objavio da se povlači sa prvog grend slema u sezoni.

Pored svih prethodnih navoda da se nalazi u odličnoj formi sada je objavio da ima problema sa mikro-rupturama mišića.

– Zdravo svima, tokom mog poslednjeg meča u Brizbejnu imao sam mali problem sa mišićem koji me je, kao što znate, zabrinuo. Kada sam stigao u Melburn, imao sam priliku da uradim magnetnu rezonancu i imam mikro rupturu na mišiću, ne u istom delu gde sam imao povredu i to je dobra vest. Trenutno nisam spreman da se takmičim na maksimalnom nivou u 5 setova. Letim nazad u Španiju da vidim svog doktora, da se lečim i odmorim – objavio je Rafael Nadal.

Potom je dodao koliko je naporno radio da se vrati na teren, ali prosto faktor sreće je izostao.

– Naporno sam radio tokom godine za ovaj povratak i kao što sam uvek spominjao moj cilj je da za 3 meseca budem na svom najboljem nivou. U okviru tužnih vesti za mene što nisam u mogućnosti da igram pred neverovatnom publikom u Melburnu, ovo nije baš loša vest i svi ostajemo pozitivni sa evolucijom za sezonu. Zaista sam želeo da igram ovde u Australiji i imao sam priliku da odigram nekoliko mečeva koji su me učinili veoma srećnim i pozitivnim. Hvala svima na podršci i vidimo se uskoro! – zaključio je Španac.

