UŽIVO VUČIĆ U BOŽIĆNOM JUTRU NA TV PINK

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostuje kod Jovane Jeremić na TV Pink.

On je čestitao svim vernicima Božić. Takođe, poželeo je dobro zdravlje svim građanima Srbije.

– Voleo bih kada bi ljudi želeli da čuju ono o čemu bih govorio. Nije baš laka priča, za Božić, ali kažu da kad ovako počneš novu godinu, možeš da očekuješ dobre rezultate. Mi imamo velike želje, to nije pitanje ličnog odnosa, to je pitanje „A šta je to što mi u stvari hoćemo sa svojom zemljom?“, rekao je.

– Mnogo je godina prošlo, u demokratskim zemljama je gotovo nemoguće da ne izgubite gotovo sve, od popularnosti u narodu… Međutim, za mene je ključno pitanje šta su to naši ciljevi, šta je to što mi želimo od sebe i svoje zemlje? Znamo li mi to? Mi građani Srbije, a i mi Srbi, moramo sebe da pitamo šta je to što želimo od sebe i što hoćemo od svoje države. Kako hoćemo da zemlja izgleda? Možemo li to da uradimo? Možemo li to da uradimo sa entuzijazmom ili da kukamo? – upitao je.

– Imamo manje uređenih vrtića, domova zdravlja, puteva, pruga, zato što ćemo da se pravimo naivnim i kažemo „nema to veze sa nama, neka se država snalazi“, hoćemo to da menjamo ili da ćutimo? Šta su nam to nacionalni ciljevi, šta su nam to državni. Osim onog što znamo da nećemo, da priznamo nezavisno Kosovo.

Kaže da je video da neki članovi Vlade nisu razumeli šta je to što želi.

– Ponekad su nam snovi različiti. Rekao sam šta je to oko čega možemo da se složimo. Oko Kosova nikad nećemo da se saglasimo. Možemo sebe da lažemo da smo saglasni po tom pitanju, naravno da nismo. Naravno da jedan deo misli „predajte Kosovo živećemo bolje“, samo što to neće da kažu, a drugi kažu „branite Kosovo“. To je kamen spoticanja unutar zemlje, a da ne pričamo o pritiscima spolja, dok ljudi misle da je to „pesma“, onako usput izgovorite neku reč, a ne pitaju vas jeste li izbegli sankcije. Koje je to pitanje po kom mi možemo da se usaglasimo? Je l’ to pitanje ulaska u EU? Onda će neko da nam postavi pitanje „Evropa traži da priznamo nezavisno Kosovo“, da, traži, najmoćnija sila Unije to traži suštinski. Šta je to oko čega možemo da se saglasimo? Onda sam došao do toga da se dodvorama lažnim elitističkim krugovima, ne nego sam seo i rešio da nam budu što bolji rezultati i u tome sam uspeo. Sada moramo da nađemo novi cilj oko kojeg ćemo da se usaglasimo, zato sam rekao EXPO 2027 je naš cilj, koji mora da razvije našu zemlju u svakom segmentu, kazao je on.

Najavio je metro, kazao da kreće izgradnja prve tri stanice.

– Moramo da uradimo dubinske promene u svim sferama. Za tri godine najveće gradove nećemo prepoznati, ali ni mnoge druge. Ako vi pogledate samo Beograd, a neću pričati najviše o njemu, milijardu i 700 miliona odlazi na uređenje samo tog dela oko Expa. Stambene jedinice potrebne za sam Expo, tu ostaviti ljude iz bezbednosti, naučnih struktura, ili druge, do toga da ćemo da izgradimo 18 kilometara najmodernije železnice, nacionalni stadion Expo, aerodrom, i onda se vraća do Prokopa u centru grada. Imaćete vozom da idete od aerodroma do centra grada, i svi ćete da se pravite da smo to oduvek imali. Zahvaljujući rukovodstvu ove zemlje imaćemo to. Imaćemo mnogo veća ulaganja i sada tražimo način da ne uvećamo deficit, stopu javnog duga u odnosu na bruto domaći proizvod a da možemo da uložimo u naredne 3 godine gotovo 2 milijarde u najvažnije projekte. Hoćemo da uložimo u škole, da rekonstruišemo zdravstvene domove i kliničke centre, hoćemo da promenimo sistem da država dobije ono što plaća, ali da pre svega naši ljudi i pacijenti dobiju više, moramo da pronađemo najbolji mogući model kako da podržimo naše univerzitete – rekao je.

Mi u ovom trenutku gradimo 12 obilaznica i saobraćajnica, kaže on.

– Moramo da razvijamo turizam, da uložimo od salaša na severu Srbije u Vojvodini, do etno kuća u centru Srbije. Do kraja oktobra smo za turizam imali 2,1 milijardu, to je mnogo više nego ikada, ali i dalje malo. Hrvatska ima maksimalnih 13 milijardi, ali ima prelepu obalu. Ali, Austrija nema more, ali ima Beč, skijališta, jezera. Mi imamo Vlasinu, takve lepote kakve niko od njih nema, Vlasinsko jezero, Borsko i mnoga druga naša jezera, od Knićkog do Bovanskog, samo moramo da uložimo ogroman novac. Moramo da uložimo u energetske objekte, u Đerdap. Moramo s Kinezima o rudarstvu da razgovaramo. Moramo da vidimo šta ćemo sa litijumom, da vidimo šta ćemo sa zlatom jer imamo nova nalazišta, rudarstvo je uvek temelj. Da vidimo da uložimo u mnoge industrijske zone. To je ono što nam donosi novac. Da vidimo kako možemo stočarstvo da poboljšamo, kako da to pomognemo dodatnim novcem, podizanje vinograda, ne da imamo na 5 ari kukuruz, a da na tih 5 možemo da imamo grožđe. Sve da promenimo u zemlji, da gradimo Niš prugu, milion stvari tu imamo i ako mi donesemo tu odluku onda to možemo, ali za to je potrebno učešće svakog čoveka – istakao je Vučić.

I Hegel je rekao da uspešni ljudi i intelektualci ne smeju da budu zavidljivi, dodao je.

– Ti domaći su uvek jednako raspoređeni, to su ljudi koji se raduju uspehu svoje zemlje. Do sitnica smo išli, neću više da vidim, to je projekat veštačke inteligencije, hoću da se sklone sve one udžarice, svi oni toaleti prljavi, da niču velelepni objekti pored auto-puteva. Sklanjajte sve. Držiš to po 10-15 godina tako, nema problema, mi plaćamo, mi ćemo tako da radimo. Decenijski problem ćemo na uspešan način da rešimo.

Pare za sportiste

Najavio je da će nagrada za sportiste koji osvoje zlatnu medalju na Olimpijskim igrama biti 200.000 evra.

– Posebnu sednicu ćemo da imamo za Olimpijske igre u Parizu. Da uložimo novac za naše strelce, odbojkašice, vaterpoliste, sve koji idu. Samo postavljamo visoke ciljeve.

– Za operu i balet moramo da uradimo jednu od najvećih dvorana u Evropi. Sve to moramo da uradimo za 3 godine, 300 miliona evra, a onda i vojsku moramo da razvijamo.

Vojni rok

Kaže da smo danas tenkovska velesila, ali da nemamo dovoljno ljudi u Vojsci Srbije.

– Kada vam je vojska u teškom stanju, možete kao političar opozicioni, ali ne kao nepristrasan političar da govorite… Slušao sam šta kažu o hrvatskom vazduhoplovstvu da je najjače u ovom delu. Jeste ako ide putem preko Crne Gore i Albanije, a zaobilazi Srbiju, pošto hrvatsko nije ni blizu srpskog vazduhoplovstva. Nama je mnogo teško da uvezemo bilo šta. Oni će tada da imaju de fakto 12 aparata, polovnih ali modernih. Ko je tu snažniji, nije lako reći. Hrvatska ima veoma snažnu vojsku, ali mi smo u fazi nabavke novih 12 modernijih aparata, tako da ćemo svakako biti posle Rumunije i Mađarske najznačajnija sila, ne računajući Grčku koja je izuzetno snažna sila po pitanju ratnog vazduhoplovstva. Ogroman je napredak srpske vojske. Danas imamo pancire, FK3, uzimamo i neke nove sisteme za protivvazduhoplovnu odbranu. Izgradićemo sopstvenu proizvodnju komarca- naš važan vojni dron, to je dron kamikaza. Mi smo do sada probali u Nikincima da radimo to sa glavom 64mm to je zolja, jednokratni bacači raketa za uništenje protivoklopnih vozila, zamenićemo glavu i napraviti da to bude originalna proizvodnja da bi mogla da služi za uništavanje i pešadijskih jedinica. Imamo novca, samo je pitanje imamo li ljudi. Mi smo danas tenkovska velesila, imamo ogroman broj tenkova. Ali je problem u tome što nemamo dovoljno ljudi. Ne može celu zemlju da nam brani jug Srbije. Vojvodina i Beograd, imamo katastrofalan problem tu.

Kaže da bi nas bez vojske zgazili kao muvu, komarca, bubašvabu.

(Pančevac/Novosti)

