Vlada Srbije odlučila: Darija Kisić nova direktorka Instituta „TORLAK“

Za novu direktorku Instituta za virusologiju, vakcinu i serume „Torlak“ izabrana je prof. dr Darija Kisić, saznaje „Blic“.

Darija Kisić je na ovu funkciju izabrana na jutrošnjoj sednici Vlade, a na čelu Instituta „Torlak“ zameniće dosadašnjeg direktora Luku Dragačevića.

U prethodnom sazivu Vlade, prof. dr Darija Kisić bila je ministarka za brigu o porodici i demografiju.

Biografija Darije Kisić

Prof. dr Darija Kisić rođena je 1975. godine u Sarajevu. Završila je Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 2001. godine sa prosečnom ocenom 9, 60.

Na istom fakultetu je 2006. godine završila magisterijum, a 2010. godine doktorirala.

Prof. dr Kisić je od 2002. do 2007. godine bila asistent pripravnik na Medicinskom fakultetu, od 2007. do 2011. asistent, zatim od 2011. do 2017. docent, od 2017. do 2022. godine vanredni profesor a 2023. godine dobila je zvanje redovnog profesora.

Od 2016. do 2020. godine bila je pomoćnik direktora Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“.

Od 2020. do 2022. godine u Vladi Srbije bila je ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, a od 2022. do 2024. ministar za brigu o porodici i demografiju.

Darija Kisić je koatorka 8 knjiga iz oblasti medicine, a objavila je više 120 naučnih radova.

