SRPSKI REPER UHAPŠEN NA ZLATIBORU Pretio gostima nožem, jednog ujeo, drugom lupio šamar!

Poznati srpski reper Suril (Sureal), čije je pravo ime Filip Arsenijević (33) iz Beograda, uhapšen je na Zlatiboru zbog pretnje porodici iz Bačke Palanke.

Kako se saznaje, određeno mu je policijsko zadržavanje do 48 sati.

– On je izdao apartman porodici iz Bačke Palanke, koji je odmah do apartmana u kome je on boravio sa ženom. Fizički je pretio muškarcu i ženi kojima je izdao apartman, pa čak i nožem. Rekao je da je u taj apartman došlo više njih nego što je dogovoreno, kao i da su doveli kućne ljubimce koji takođe nisu bili dogovoreni – saznaje se od izvora bliskog istrazi.

Prema nezvaničnim informacijama od izvora na licu mesta, uhapšeni reper je jednog gosta je ujeo, a drugom je lupio šamar.

Intervenisala je i Hitna pomoć. Sve je prijavljeno policiji, a reperu je određeno policijsko zadržavenje do 48 sati.

Istraga je u toku.

(Pančevac/Novosti)

