NOLE SAZNAO PRVOG RIVALA Održan žreb za Australijan open!

Najbolji svetski teniser Novak Đoković saznao je prvog rivala na ovogodišnjem Australijan openu i na otvaranju pomenutog takmičenja igraće protiv kvalifikanta/laki luzera!

Đoković brani titulu i juri svoj 25. Grend slem, a takmičenje u Melburnu će se održati od 14. do 28. januara. Podsetimo, na njemu neće biti Rafaela Nadala koji se povukao zbog povrede.

Ukoliko prođe u drugu rundu, a ne bi trebalo da bude problema, Đoković će tamo igrati protiv boljeg iz duela Popirin – Polmans.

Tomas Ečeveri je potencijalni rival u 3. rundi, ali tu su i Endi Mari i Gael Monfis koji vrebaju. Ben Šelton i Adrian Manarino su u četvrtoj, Novak bi u četvrtfinalu mogao da naleti na Stefanosa Cicipasa ili Tejlora Frica.

Zatim i na Janika Sinera ili Andreja Rubljova u polufinalu i eventualno na Karlosa Alkaraza u finalu. Uz Španca, tu su još Danil Medvedev i Aleksander Zverev.

Paths to the #AusOpen final for the top four men! pic.twitter.com/WXDUQgQv7f

— Tennis Channel (@TennisChannel) January 11, 2024