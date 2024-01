RUČAK ZA DVOJE SAMO 15 EVRA Ovo je najjeftinije a fenomenalno skijalište na samo pet sati vožnje od Beograda

Bansko – Većina srpskih turista tokom praznika razmilela se po planinama Srbije i regiona kako bi uzivali u prazničnim čarolijama, skijaškim veštinama i toplom čaju. Međutim ono sto ostavlja gorak utisak svakom posetiocu svakako su paprene cene koje prazne i najdublje džepove, zbog čega su se neki odlučili da otkažu svoje aranžmane u srpskim ski centrima i pronađu nešto povoljnije.

Bugarska je čini se, jedno od omiljenih skijališta kod naših ljudi.

– Odabrali smo planinu koja je na samo pet sat vožnje od Beograda, skijalište Bansko. Nismo se pokajali nijednog trenutnutka jer je ovo fenomenalna planina, sa uslovima čak i za profesionalne skijaše, a cene prijaju svakom džepu – kazala je za RINU Milkica Ilić iz srpske prestonice.

Ona dodaje da su glavni razlog sto je otkazala aranžman na papreno skupom Kopaoniku, svakako pristupacnije cene na skijalištu u Bugarskoj.

– Mislim da kada uporedim cene na Zlatiboru i Kopaoniku, daleko su jeftiniji a svi aspekti mnogo bolji, jer smo na stazi četiri kafe plaćali manje od 10 evra, dok je nas četvoro jedan obrok koštao svega 30 evra, dok smo u samom hotelu plaćali dva burgera, dva kroasana i dve cedjene pomorandže takodje 30 evra – Ističe Ilićeva.

Ono sto je na nju ostavilo poseban utisak svakoko su hotelske usluge koje su, uprkos niskim cenama, na jako visokom nivou.

O svakom gostu brinu kao o samom sebi, vaše je da dodjete, sve ostalo je njihova briga. U cene smeštaja koje se kreću od 20 evra po noćenju za jednu osobu pa do Lux apartmana, nećete naći ni jednu zamerku, jer svaki hotel sa tri zvezdice ima bazen spa i velnes centre, skijašnicu i prevoz do same gondole – kaže Milkica.

Ona ovu planinu preporučuje ne samo profesionalnim već i skijašima početnicima koji će ne samo uživati u skijanju, već i zavoleti Bansko.

– U odnosu na ostale ski centre, Bansko u cenu ski pasa koja je slična ostalima, daje znatno više opremljenih ski staza, odlično održavanim za svakog skijaša početnika, do onih najzahtevnijih gde smeju samo hrabri da se spuste, kao što je crna staza Tomba – zaključuje ona.

(Pančevac/RINA)

