VUČIĆ U SKOPLJU: Pre svega da pozdravim braću Makedonce i da se zahvalim na gostoprimstvu

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće danas susretu „Zapadni Balkan i EU“ i sastanku lidera o Planu rasta za Zapadni Balkan u u Republici Severnoj Makedoniji.

– Pre svega da pozdravim braću Makedonce, u našoj prijateljskoj Severnoj Makedoniji, da se zahvalim na gostoprimstvu. Verujem da su sastanci koje smo imali sinoć i danas važni za napredak i razvoj celog regiona. Razgovarali samo sa evropskim i američkim predstavnicima oko plana rasta. Nastavićemo danas da razgovaramo. Razgovarali smo o dve važne stvaru – jedna je zajednično evropsko tržište i učešće u zajedničnom evropskom tržištu. Ono što je za nas najvažnije to su one zelene linije, pre svega za naše ka,mione, da mogu da prolaze slobodno preko granice zemalja EU, da dalje snižavamo njihove operativne troškove, da snažimo našu trgovinu, našu industriju. Za to je neophodno da uradimo i mi sami u celom regionu, bez obzira na sve prepreke koje smo i sami podizali, iz zemalja Otvorenog Balkana, mi smo dobar deo toga postigli verujem. Ono što je važna vest da ćemo u narednim danima potpisati dva protokola koja su važna za funkcionisanje sporazuma o slobodnom tržištu radne snage u Tiranu, Skoplju i Beogradu – rekao je Vučić.

Prvi put da se sastanemo, a da se govori samo o ekonomiji, rekao je srpski predsednik.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će u narednim danima u okviru inicijative Otvoreni Balkan biti potpisana dva protokola koji su važni za funkcionisanje sporazuma o slobodnom pristupu tržištu radne snage u Tirani, Skoplju i Beogradu.

„Drugi deo se tiče plana rasta Evropske unije. S Kopmanom smo sinoć dugo o tome razgovarali, šta su uslovi, šta je to i koje su to reforme koje mi moramo da predložimo. Da bismo dobili taj novac i da bismo ga na najbolji mogući način iskoristili“, rekao je Vučić uoči početka konferencije Zapadnog Balkana u Skoplju.

On je rekao da su tokom jučerašnjeg dana i jutros održani važni sastanci za napredak i razvoj celog regiona.

„Razgovarali smo sa evropskim i američkim predstavnicima o planu rasta i o dve važne stvari – zajedničkom evropskom tržištu. I ono što je za nas bitno, to su one zelene linije, pre svega za naše kamione, da mogu da prolaze slobodno preko granica zemalja Evropske unije, da dalje snižavamo njihove operativne troškove, da snažimo našu trgovinu, našu industriju. Za to je neophodno da to uradimo i mi sami u celom regionu, bez obzira na sve prepreke koje smo u međuvremenu podizali. I zemalja Otvorenog Balkana, mi smo dobar deo toga postigli“, rekao je Vučić.

Predsednik Vučić oglasio se iz Skoplja na svom zvaničnom Instagram profilu.

„Današnji sastanak je važan za napredak celog regiona. Razgovarali smo sa američkim i evropskim predstavnicima o Planu rasta i o zajedničkom evropskom tržištu“, napisao je predsednik Srbije na svom zvaničnom Instaram profilu.

