VUČIĆ IZ SKOPLJA: Litijum je naše blago, da se ja pitam sutra bi počeli

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić nalazi se u Skoplju gde je prisustvovao susretu „Zapadni Balkan i EU“ i sastanku lidera o Planu rasta za Zapadni Balkan u Skoplju.

Vučić se nakon panel-diskusije obraća srpskim medijima.

– Imali smo nekoliko stvari za koje misli mda su važne. naravno, uvke bude nekih neprijatnih detalja, ali ne želim o otme da govorim. SInoć smo imali sastanak o Otvoreno mBalkanu, sada u 2 potpisujemo prootkol.

– Od 1. marta bi trebalo da stupi na snagu slobodno tržište rada za Srbiju, Severnu Makedoniju i Aabaniju. To je za nas velika i važna vest, mislim da će da doprinese stvaranju dobrog poslovnog ambijenta za nas i strane kompanije i pravljenje tržišta radne snage koje nije 6,7 miliona, već sa Albanijom i SM se približavamo na 11 miliona stanovnika – kaže predsednik.

– Mi u ovom trenutku imamo gotovo 4,5 milijarde, lik vidniji smo od mnogih zemalja EU, i nemamo potrebu za izlazak na finansija tržišta ili zaduživanjem. Nivo javnog duga je na nivou od 52 posto, što je jak odobro kontrolisano – kaže on.

– Ukoliko mi budemo do aprila usvojimo legislativu, da parlament izabere vladu najkasnije do 15. marta, da probamo do kraja marta izglasamo važne zakone, kako bi EU u aprilu mogli da donesu određene odluke. Prvo raspoređivanje suma novca mogli bi biti u maju ili početkom juna ,pre njihovih izbora 9. juna.

– Za nas je još važnije zelene trake za naše kamione. Smanjili bismo operativne troškove i na tome ćemo da radimo. To je za nas suštinsko pitanje, a ne novac. Naše strukturalne stvari su nam bitnije.

– Dobro je što je jedina tema bila ekonomija. Ova godina je najlošija za svet u poslednjih 30 godina u celom svetu. Jedna od 2 najlošije uz kovid godinu. Za nas nije bila tako loša, imamo znatno veću stopu rasta nego što je evropski prosek. Naš cilj uvek mora da bude 4 posto. Prdviđaju nam rast 3,5, što je četiri puta više od evropskog proseka. To je za nas bitno kako bismo završili sve projekte koje smo započeli.

Odgovarajući na pitanje o izborima, Vučić kaže da je Srbija je suverena zemlja i kako kaže, ovo su bili najčisitji izbori sa najmanje prigovora, žalbi.

– Nisam zaintesresovan da budem babica i bejbisiterka za one koji gube izbore 11 godina. O unapređenju izbornog procesa uvek sam spreman da o tome razgovaram i to sagledam. Nemojte da unižavate svoju zemlju, Srbija je nezavisna i suverena zemlja.

– Nekima je smetao Otvoreni Balkan, zbog toga što oni nisu upravljali volanom. Otovreni Balkan je inicijativa ljudi sa Balkana. Sami smo seli i dogovorili se, nije nas neko postavio na sto i naredio kako treba da izgleda. Uvek ćemo biti u Berlinskom procesu i saslušati svaku stvar.

– Nadam se da će vlada biti formirana do 15. marta – kaže on.

– Sad je ta trka da stignemo ono što smo zamislili. Za koj idan polažemo šipove za EKSPo, pripremni radovi su urađeni, trajali su 7, 8 meseci. Za 7, 8 dana idemo na postavljaenje šipova – kaže on.

Vučić kaže da će na cionalni stadion biti jedan od tri najlepša u Evropi.

– Razgovarao sam sa O’Brajanom o pokušaju Prištine da ukine dinar, nastavićemo razgovore po tom pitanju – navodi on.

– Od 2021. godine 10 važnih dogovora kroz CEFTU nije moglo da prođe. Deset odluka imate na usvajanje, zato što jedna članica to blokira. Pogodite koja. Ono što je važno što su Kopman i O Brajan rekli da onaj ko zaustavlja druge u narednom periodu, zaustavljaće u stvari sebe – kaže Vučić.

– Imamo rasprave gde nam je izvor rasta. To je kao kod nas, kad go ko štrajkuje, ajmo da mu pomognemo, a od koga da uzmemo? Hoćete li svakom da date novac kada mu je potreban. Stopa rizika od siromaštva je niži kod nas nego u Italiji. Moraćemo mnogo da uradimo, posebno za one koji imaju niže plate i penzije. Mnog oenergije imamo, zato je važn oda sve probleme rešavamo na miru, da strukturalno reformišemo zemlju. I u ovome će biti problema za nas. Kažu da se odreknemo subvencija za investitore. Do 2025, 2026, pa vi kažete ne možemo ni do 27, jer naša je obaveza da se to desi dok ne uđemo u EU. Ako iumate investitora koji je dugoorčno obezbedio i koji će vam biti du10, 20 50 godina onda ste napraivl idoabr rezulčtat i pare vam se višestruko vraćaju. Tu je i njihova borba protiv Kineza. Biće borba, spremni smo za argumentaciju, ali mi uvek imamo u vidu svoju zemlju – kaže Vučić.

– O litijumu sam goovrio uvek isto, isto mislim i danas. To je belo zlato, naše blago, ako smo dovoljno glup ida se jedini odreknemo svoje nafte i blaga, pa odlično, nemam nikakav problem sa tim. Prethodna vlada nije mogla da izdrži pritisak – rekao je Vučić.

Vučić je rekao o eksploataciji litijuma, da se on pita, sutra ujutru bi počeli.

– Ali uz sve najviše ekološke standarde – kaže on.

Vučić je pitao da mu navedu jednu sferu društvenog života u kojoj su danas lošiji rezultati.

Novinar N1 je dobacio – mediji.

– Kako mediji kad imamo vas tako slobodne? Mi nismo nikoga tako slobodnog imali 2011. i 2012. Kako 2012. nije bil oslobodnih i hrabrih, a gledajte kako vas sad imamo – rekao je Vučić.

Kad stranci kažu onda svi sve hoće, ali do nekog trenutka. A ono što smo uradili mi sami, srećan sam zbog toga.

Govoreći o susretu sa Ramom, Vučić kaže da će se češće viđati.

– Nemamo problema u odnosima sa Albanijom. Naša trgovinska razmena sa njima raste. I sve veći broj naših ljudi ide u ALbaniju, oni izvoze sve više stvari koji su bez visoke obrade u našu zemlju, a mi negde drugo izvozimo proizvode više obrade.

– Evropljani sve što rade u debelom dogovoru sa Amnjerikancima. Ono što sam čuo od Makrona u Davosu je prvi mali otklon od toga da bi Evropa mogla sama biti geopolitički igrač – stavovi o veštačkoj inteligenciji i energetici. Za sada savezništvo SAD i EU je nedvosmismisleno i jasno.

VUČIĆ U SKOPLJU: Pre svega da pozdravim braću Makedonce i da se zahvalim na gostoprimstvu

