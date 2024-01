HITNA POMOĆ PANČEVO: Na pijaci Kotež 2 jedna osoba povredila glavu, nakon pregleda prevezena do bolnice

U protekla 24 sata u Službi za hitnu medicinsku pomoć Doma zdravlja Pančevo, ambulantnih pregleda je bilo 36, od čega desetoro dece.

Stariji sugrađani su se uglavnom javljali zbog povišenog krvnog pritiska, temperature i bolova različite etiologije, a deca zbog povišene temperature i prehlade.

Kućnih poseta je bilo 19, uglavnom hronični bolesnici.

Transporata u gradu je bilo 18, van grada 19, a u pratnji lekara 4:

-Sa Internog odeljenja OB Pančevo jedan pacijent je zbog pretkomorsko-

komorskog bloka transportovan na UC Beograd.

-Iz Glogonja je jedan pacijent sa respiratornom isuficijencijom transportovan u

bolnicu-internisti.

-Iz Prijemne ambulante OB Pančevo jedan pacijent je zbog intoksikacije lekovima

transportovan na VMA-toksikologu.

-Iz Prijemne ambulante OB Pančevo jedan pacijent je zbog infarkta srca

transportovan u KBC”Zvezdara”, radi hitne koronarografije.

Intervencije na javnom mestu su bile tri:

-Na Glavnoj autobuskoj stanici je jedna osoba kolabirala i nakon pregleda je

prevezena do bolnice-internisti.

-U M.Trebinjca je zatečeno alkoholisano lice koje je prevezeno do kuće.

-Na pijaci Kotež 2, jedna osoba je povredila glavu. Nakon pregleda je prevezena do

bolnice.

Saobraćajnih udesa nije bilo.

(Pančevac)