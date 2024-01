VELIKO INTERESOVANJE ZA NOVU POMOĆ DRŽAVE Procedura za prijavu jednostavna

Počele su prijave za finansijsku podršku pacijentima sa retkim bolestima i porodicama obelilih u vidu tri vrste vaučera, a prvog dana prijavljivanja poslato je 150 zahteva.

Olivera Jovović iz Grupe za unapređenje kvaliteta života porodica sa decom koja su obolela od retkih bolesti i ostalih koji su oboleli od retkih bolesti izjavila je za Tan‌jug da je prvog dana projavljivanja interesovanje bilo ogromno.

„Juče smo imali preko 150 poziva i isto toliko mejlova koji su stigli od ljudi koji su zainteresovani da ostvare jednu od tri pomoći države ili sve tri pomoći“, rekla je Jovović.

Navela je da je procedura prilično jednostavna i da se sve informacije nalaze na sajtu Ministarstva za brigu o porodici i demografiju, gde postoji odeljak podrške obolelima od retkih bolesti.

„Tu se nalaze sva tri obrasca, kao i vord dokument gde je objašnjeno na koji način se ostvaruju ove beneficije“, objasnila je Jovović.

„U zavisnosti od toga da li se zahtev podnosi za dodelu jednokratne novčane pomoći, za dodelu vaučera za kupovinu lekova i medicinskih sredstava ili za dodelu vaučera za rehabilitaciju i rekreaciju, podnosilac zahteva popunjava obrazac za određenu vrstu podrške i dostavlja ga Ministarstvu za brigu o porodici i demografiju, Grupi za unapređenje kvaliteta života porodicama sa decom koja su obolela od retkih bolesti i ostalih koji su oboleli od retkih bolesti, na adresu Bulevar Mihajla Pupina 2, Beograd i putem elektronske pošte podrskaretkebolesti@minbpd.gov.rs„, rekla je Jovović.

Navela je da jednokratna finansijska pomoć iznosi 25.000 dinara, vaučeri za kupovinu lekova i medicinskih sredstava su u iznosu od 35.000 dinara i vaučeri za rehabilitaciju i rekreaciju su u iznosu od 50.000 dinara.

„Najvažnije je istaći da oni moraju biti upisani u Registar lica obolelih od retkih bolesti koji vodi Institut za javno zdravlje Batut. U ovom momentu Registar broji oko 3.000 obolelih, ali nije kasno za one koji nisu upisani da to učine i sada. To mogu proveriti sa svojim lekarima specijalistima iz tercijarnih ustanova i dobiće informaciju da li su upisani i kakva je procedura“, rekla je Jovović.

(Pančevac/Tanjug)