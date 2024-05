JEDAN GRAD U SRBIJI NA UDARU OPASNE KOŠAVE! Kiša stiže u ove DELOVE

Prolazna oblačnost sa kišom i pljuskovima koja je danas donela padavine južnim i jugozapadnim predelima Srbije, u jugozapadnoj visinskoj struji nastavila je put dalje prema severu i istoku Srbije.

I dok su padavine prestale na jugu i na zapadu Srbije, ovaj prolazni oblačni sistem trenutno donosi kišu i pljuskove centralnim i jugoistočnim predelima Srbije, Šumadiji, Pomoravlju, Podrinju, Mačvi i Kolubarskom okrugu.

U ovim predelima kiša i pljuskovi očekuju se u narednih sat do dva, a kiša i pljuskovi posle 18 časova zahvatiće i šire području Beograda.

Aktuelni oblačni sistem sa kišom i pljuskovima pred sam kraj dana doneće prolazno kišu i pljuskove i istočnim predelima Srbije, ali i Vojvodini.

Ponegde se očekuju i pljuskovi sa grmljavinom.

Kiša umerenog intenziteta najviše će se zadržati nad istokom Srbije, dok će nad ostalim napomenutim predelima i nad Beogradom biti prolaznog karaktera.

Danas je i dosta svežije, a trenutne temperature kreću se od 12°C na jugu do 22°C na severu Srbije, u Beogradu je 19°C. Zlatibor i Sjenica mere 12°C, a Kopaonik 18°C.

I dalje je veoma vetrovito. U košavskom području jugoistočni vetar ima olujne udare od 70 km/h, na jugu Banata od 90 km/h, koliko se beleži na području Vršca.

U toku večeri košava će biti još jačeg intenziteta, a na jugu Banata očekuju se udari od 100 km/h.

Vetar će oslabiti u petak pred kraj dana i tokom večeri.

Već od sutra sledi osetno toplije vreme. Ipak, biće i dalje nestabilno. Zbog više sunca, biće i više energije za nastanak jačih grmljavinskih procesa, pa se u predelima sa pljuskovima i grmljavinom očekuju i izraženiji pljuskovi i jača grmljavinska aktivnost, naročito na severu Srbije i to pre svega u Vojvodini.

Maksimalna temperatura biće u petak od 23 do 27°C, u Beogradu do 24°C, a u Negotinskoj Krajini do 20°C.

Za vikend još toplije vreme. Maksimalna temperatura u većini predela biće iznad 25°C, a u mnogim predelima i do 29-30°C.

U subotu se očekuje sunčano, uz vrlo slab vetar.

U nedelju postepeno povećanje oblačnosti, ali će u južnijim predelima veći deo dana biti sunčano.

Krajem dana i tokom večeri u većini predela očekuje se jače naoblačenje sa pljuskovima i grmljavinom.

Početkom sledeće sedmice biće ponovo nestabilno i svežije, povremeno sa pljuskovima i grmljavinom. Biće uslova i za grmljavinske oluje, uz grad i obilnije pljuskove. Temperatura će biti u postepenom padu.

(Pančevac/K1)