OVAJ DATUM U FEBRUARU DONEĆE VAM NAJVIŠE NOVCA: Ne zalećite se danas! Pare će vam BEŽATI IZ DŽEPA, pa budite štedljivi

Novčani lunarni kalendar za februar 2024. otkriva datum koji posebno donosi sreću s novcem i u poslu.

Kad je u pitanju novčani horoskop za februar, astrolozi poručuju kako i gde možete pronaći finansijski uspeh, ne samo primanjem novih sredstava već i pravilnim raspolaganjem.

1. februar: Prvi dan februara proći će pod okriljem opadajućeg Meseca u Vagi. To nije opasan dan, ali se svakako ne može nazvati povoljnim. Astrolozi ovog dana ne savetuju kupovinu, pozajmljivanje novca ili započinjanje važnih stvari na poslu.

2. i 3. februar: Opadajući Mesec u Škorpiji može se nazvati vrlo povoljnim za finansijski sektor. Mesec će nam u ta dva dana dati puno snage. Finansijski planovi većine ljudi ostvariće se uz odgovarajuć nivo odgovornosti. Moći ćete da kupujete za svoj dom.

4, 5. i 6. februar: Ta tri dana će najmanje prihode imati predstavnici kreativnih zanimanja. To takođe nije pravo vreme za započinjanje novih poduhvata, sklapanje poslovnih poznanstava ili kupovinu putem interneta.

7. i 8. februar: Mesec u Jarcu donosi sreću s novcem i poslom. Mesec će nam tih dana dati puno snage i energije. Biće moguće važne kupovine i ulaganja u posao. Savet je da tih dana više radite i manje lenčarite.

9. i 10. februar: Deveti februar je poslednji dan Meseca u opadanju. Odvijaće se pod okriljem Vodolije. To nije najbolje razdoblje za aktivan rad, pregovore ili sticanje novih znanja. Novac nam tih dana neće doći sam od sebe. Moraćete da se maksimalno potrudite. Na dan mladog Meseca 10. februara važno je postaviti nove ciljeve za budućnost.

11. i 12. februar: Ribe nisu baš prijateljske prema rastućem Mesecu. Tokom ta dva dana trebalo bi da više vremena posvetite odmoru i što manje rizikujete i tada će sve biti dobro. Novac će voleti oprez. S druge strane, to je dobro vreme za kreativan rad, piše Atma.hr.

13. i 14. februar: To su dva idealna dana za nove početke, traženje motivacije i inspiracije. Rast Meseca u Ovnu gotovo uvek dobro utiče na finansijsku sreću ljudi. To posebno važi za one koji znaju da sklapaju nova poznanstva i ne boje se da idu napred, mogu i žele da donose ozbiljne odluke.

15. i 16. februar: Ta dva dana aktivnog Meseca proći će pod okriljem Bika. Bolje je tada nikome se ne zameriti i ne trošiti puno novca, ne razmetati se. Astrolozi savetuju samo prisilnu kupovinu – polako i bez stresa. Mirne i odmerene stvari dobro će ići.

17. i 18. februar: To je vrlo povoljan period za nove početke na poslu. Pod uticajem vazdušnog elementa, kog predstavljaju Blizanci, ti dani bi trebalo da budu prilično produktivni. Biće moguće otvoriti nove bankovne račune, kupiti nameštaj, ulagati u razvoj novih veština i otići na razgovore.

19, 20. i 21. februar: Izlazak Meseca u Raku nije najpovoljnije vreme za kupovinu. Bolje je ne trošiti mnogo novca. Astrolozi strogo savetuju da se ne zadužujete bez potrebe. To su idealni dani za opuštanje i odmor.

22. i 23. februar: Mesečeva aktivnost pod uticajem Lava odlično je vreme za kupovinu. Veliki profit i sreća očekuju predstavnike bilo koje profesije čije su aktivnosti povezane s upravljanjem osobljem.

24, 25. i 26. februar: 24. – Pun Mesec u Devici je opasno vreme za kupovinu i putovanja. A 25. i 26. februara Mesec će početi da opada u istom znaku, pa u ta dva dana novac možete potrošiti na putovanja, promenu okruženja, traženje srodne duše, romansu i dejtove. Takođe će biti korisno kupiti darove za voljene osobe.

27. i 28. februar: Opadajući Mesec u Vagi i energija elementa vazduha pozitivno će uticati na koncentraciju, ali negativno na ambicije. U takvim je danima bolje raditi tiho i pažljivo voditi poslove vezane uz novac.

29. februar: Poslednjeg dana zime Mesec u opadanju susrešće se sa Škorpijom. To će pomoći da završimo mesec optimistično. Veliki uspeh očekuje se u finansijskom sektoru, posebno za osobe kreativnog rada, učitelje i mentore.

