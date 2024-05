DOLOVO: Treća „Kulenijada” biće održana u subotu u Domu kulture „25. maj“

Treća dolovačka „Kulenijada“ biće upriličena u subotu, 11. maja, u Domu kulture „25. maj“.

Tom prilikom od 19 sati desetak proizvođača kulena iz pomenutog mesta prikazaće svoje proizvode, koje će posetioci moći da degustiraju i poruče.

Inače, pomenuti specijalitet nije baš karakteričtičan za ovo podneblje, a u Dolovo ga je faktički „doneo“ Stevo Marković, poreklom iz Petrinje.

On je svojim novim sugrađanima nesebično prenosio recepturu prema kojoj se to radilo u njegovom zavičaju, to jest u oblasti Banija u Hrvatskoj.

Proizvodnja kulena se kasnije polako primila u ovom pančevačkom selu i to uglavnom kod mlađih ljudi.

Jedan od njih je i Nemanja Stević, koji je usvojio Stevine savete i obogatio svoju ponudu suhomesnatih proizvoda.

Potom su se i ostali Dolovci polako priključivali trendu proizvodnje omiljene špecije po banijskoj recepturi.

Pored Stevića, inicijatori organizacije ove manifestacije bili su i protonamesnik Bojan Gavrilović, paroh Velike crkve u Dolovu, i slikar Voja Mirosavljević.

(Pančevac/J. Filipović)

DOLOVO: Udruženje žena obeležilo svoju slavu uz mnogo radosti

DOLOVO: Prva poetska kolonija okupila 60 učesnika