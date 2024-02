ŞTIŽE JOŠ JEDAN TALAS SNEGA

Nakon nekoliko hladnih dana, prema prognozi RHMZ od subote u Srbiji počinje topli talas koji za vikend donosi čak 18, u utorak neverovatnih 20 stepeni.

Međutim, vremenska prognoza Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) za ceo mesec pokazuje da će natprosečne temperature potrajati samo prvih desetak dana februara, a zatim sledi preokret uz sneg na planinama i kišu i sneg u nižim predelima, a do kraja meseca se očekuje promenljivo vreme i smena toplijeg i hladnije vremena.

Ulazak u topli talas i temperature nalik martovskim, a ne za februar koji je zimski mesec, najbolje ilustruju petodnevne vremenske prognoze RHMZ.

Vremenska prognoza za ceo februar

Prema grafikonu RHMZ prognoza za februar 2024. godine kiša se očekuje na početku meseca, 2. februara, zatim 8. i 11, 15, 17, 18, kada je moguć i sneg, i zatim ponovo kiša pred kraj meseca, 24. februara.

Prvih deset dana će biti natprosečno toplo, očekuju se temperature od oko 18 stepeni, ali će one lokalno dostizati i 20 stepeni. Biće suvo i stabilno, a jutarnji mrazevi će oslabiti.

Minimalne temperature će se kretati od -3 do +7 stepeni, dok će dnevne vrednosti u većini mesta dostići od +7 do +15 stepeni, lokalno i do +18 stepeni.

Kako je za „Blic“ rekao meteorolog Slobodan Sovilj, načelnik Nacionalnog centra za hidrometeorološki sistem, rane najave i upozorenja u RHMZ, u prvoj dekadi februara će temperature biti i do 10 stepeni iznad višegodišnjeg proseka za prvu dekadu februara i više će priličiti drugoj polovini ili kraju marta.

Kiša koja je moguća 1. februara na severu zemlje će u toku noći pasti i u ostalim krajevima. Na planinama će biti malo snega, a zatim će biti suvo vreme.

Obrt u atmosferi

Do postepene promene će doći početkom druge dekade meseca. Već oko 10. februara se očekuje manje zahlađenje, a intenzivnije zahlađenje će se desiti između 15. i 20 februara.

Ovo zahlađenje će usloviti u nižim predelima i kišu i sneg uz kratkotrajna stvaranja snežnog pokrivača i u nižim predelima, dok bi na planinama u tom periodu bilo češćih naoblačenja sa snegom.

Promenjivo za kraj februara

Poslednjih desetak dana februara doći će do temperaturnih oscilacija, čestih promena toplog i hladnog uz padavine.

Meteorolog Slobodan Sovilj kaže da će padavine biti češće u drugoj i trećoj dekadi meseca i na mesečnom nivou ukupna količina će biti iznad proseka, od 40 do 70 mm u nižim predelima i oko 80 mm na planinama.

-Februarska temperatura će biti iznad proseka. Pozitivno odstupanje je +1 stepen. Srednja mesečna temperatura će imati vrednost od 2 do 5 stepeni, a srednja maksimalna od 7 do 10 stepeni – kaže Sovilj.

