HALJINA JE KRIVA Paris Džekson izbrisala 80 tetovaža zbog dodele Gremi nagrada

Tetovaže su doživotne. Osim ako ne kupite teški korektor, što je pokazala 25-godišnja manekenka, glumica i pevačica Paris Džekson na dodeli Gremi nagrada, održanoj u nedelju.

Paris Džekson je prekrila svih 80 tetovaža koje ima svuda po telu za potrebe crvenog tepiha na 66. dodeli Gremi nagrada.

Za ovaj proces je bilo potrebno dvoje profesionalnih šminkera i dva sata da se teškom šminkom premažu svi crteži koje manekenka i glumica ima po sebi.

Kako se vidi na snimku koji je objavila na Instagramu, šminkeri su joj na kožu nanosili boju sunđerom, četkom i na kraju je prskali sprejom, a sve da bi Džekson za svečanu dodelu nagrada obukla haljinu koja više otkriva nego što pokriva.

Privremeno uklanjanje tetovaža postalo je obavezni deo šminkanja poznatih ličnosti.

U Južnoj Koreji K-pop zvezde koriste flastere, zavoje ili šminku kako bi sakrile tetovaže i tako izbegle javnu osudu.

Glumac Džeremi Alen Vajt je pred svako snimanje Diznijeve serije „Medved“ prolazio kroz proces prekrivanja tetovaža teškom šminkom, s kojom je posle morao da izdrži višesatna snimanja u vreloj kuhinji.

Kroz slično je prolazio i Hari Stajls zbog filma „Moj policajac“ iz 2022. godine. Koža mu je do besvesti prefarbavana uz pomoć kompresora, a on je za to vreme morao da nosi gas masku.

Kako je ispričao za medije, kada bi se na kraju dvočasnovnog prefarbavanja pogledao u ogledalo i video kožu bez tetovaža, pomislio bi: „Kako dosadno telo“.

