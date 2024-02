ED PANČEVO: Isključenja struje za petak, 9. februar

Zbog planiranih radova na električnoj mreži u petak, 9. februara, bez struje će biti potrošači u Pančevu i Vršcu.

Pančevo

08.30 – 11.00 – Južna ulica.

Vršac

08.00 – 14.30 – Dimitrija Tucovića od k.b. 48 do 104 i od 47 do 95. Mitropolita Stratimirovića od k.b. 2 do 52 i od 1 do 53. Skadarska od kb. 1 do 37.

(Pančevac)