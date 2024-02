DŽUDISTI TAMIŠA ZABLISTALI U HRVATSKOJ

Ovog vikenda u Hrvatskoj je održan OPEN Zrinskog za mlađe kategorije džudista. Pančevački „Tamiš” imao je svoje predstvanike koji su ostvarili veoma zapažene rezultate. Sa ovog veoma jakog takmičenja vraćaju se sa 6 medalja.

U kategoriji mlađih kadeta do 16 godina zlatne medalje osvojili su Kristian Lehni i Gavrilo Bošković. Kod mlađih kadeta do 14 godina srebrnu medalju osvojio je David Mamojka, dok je Natalija Novaković dobila bronzano odličje. Kod pionira do 12 godina najbolji je bio Vuk Stanković koji je zaslužio zlatnu medalju, a Todoru Dubaku pripala je srebrna medalja.

U ukupnom plasmanu DŽK „Tamiš” osvojio je 5. mesto u konkurenciji 58 klubova iz čitavog regiona. Ekipu su uspešno predvodili treneri Tatjana Bevc i Katarina Trajković.

(Pančevac/G.J.)