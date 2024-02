NOVA OBAVEZA ZA NASTAVNIKE: Dopunski časovi za đake koji su izostajali 15 i više dana sa nastave

Đaci srednjih stručnih škola koji su izostajali sa nastave 15 dana i više, dobiće u narednom periodu dodatni čas, odnosno dopunsku nastavu kako bi kroz nju nadoknadili propušteno. S druge strane, profesori negoduju zbog toga, navodeći da moraju za njih da naprave novi plan i program, a pritom nema mesta u rasporedu časova. U slučaju da nastavnik ne održe dopunsku, učenik ima pravo da ga prijavi inspekciji.

Forum srednjih stručnih škola uputio je dopis Ministarstvu prosvete u kom izražava zbunjenost i negodovanje zbog novog Pravilnika o ocenjivanju, a kojim je predviđeno da se učenicima koji odsustvuju sa nastave 15 radnih dana i više, napravi novi plan i program i organizuje dopunska nastava.

Ističu da nastavnici u svim srednjim školama izlaze u susret onim učenicima koji su opravdano izostali sa nastave, ali da iz iskustva znaju da veliki broj đaka najčešće zloupotrebljava to i namerno izostaje iz škole pribavljajući razna opravdanja do kojih se danas vrlo lako dolazi.

Zbog toga apeluje na Ministarstvo da ovaj član izmeni i oslobodi profesore dodatnog opterećenja.

Predsednik Foruma srednjih stručnih škola profesor Milorad Antić kaže za nova.rs da je Pravilnik donet bez argumenata, statističkih podataka i nasumice i da samo dodatno opterećuje profesore koji su uvek posvećeni svom poslu i koji izlaze u susret učenicima koji su dugotrajno odsutni, a žele da nadoknade propušteno gradivo.

„Izmenom Pravilnika, profesori su obavezni da deci koja su dugo izostala s časova drže dopunsku nastavu planom i programom koji treba unapred da urade. Automatski, onda ne možeš da držiš čas i deci koja su zaista bolesna i onima koja su namerno izostala. Svi mi znamo kada je dete bolesno, nema profesora koji neće pomoći takvom učeniku koji je imao određene poteškoće sa zdravljem, bio u bolnici i slično. Međutim, svesni smo da danas deca zloupotrebljavaju opravdanja i nabavljaju ih gde hoće“, navodi Antić.

Navodi da su srpski đaci iznad proseka u Evropi, pa čak i u celom svetu po broju izostanaka iz škole.

„Šta se ovde radi? Ima dece koja manipulišu s opravdanjem, a mi smo obavezni da im držimo dopunsku nastavu. Ranije nije bilo toga, dakle dopunski čas držimo onima koji to žele i kojima nedostaje to znanje, ali sada smo u obavezi da držimo čas učenicima koji namerno ne dolaze u školu. Pa njih ni ne interesuje taj čas“, kaže on.

Dodatno opterećenje je što za dopunski čas za ovu grupu đaka, profesori moraju da naprave novi plan i program.

„Verujte, ima mnogo takvih. Mislim na đake u stručnim školama. Gimnazija je druga stvar. Mi moramo da ga ocenimo i u skladu s tim da mu ispredajemo i da držimo dopunsku nastavu“.

Navodi i da učenik može da prijavi profesora ukoliko dopunska nastava nije sprovedena.

„Nemoguće naći termin“

„Inspekcija može da kaže da profesor nije radio sa učenikom. Znači, ne mogu da ga ocenim jer nije dolazio u školu zato što nije želeo, ali moram da mu predajem na dopunskom času i da za to napravim nov plan i program. Zaista opterećujuće“, podvlači Antić.

