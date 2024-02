OVO JE NAJSKUPLJI TAMJAN NA SVETU Dušan iz Novog Sada otkriva tajne svete mirišljave smole

Kažu da je miris tamjana, nastariji na ovom svetu, a sa ovom mirišljavom smolom, trgovalo se čak pre 5000 godina. Danas, postoji kuća tamjana u Novom Sadu, koja ima misionarski posao da širi miris za koji se veruje da rasteruje zle duhove, a na posebnom zadatku je i Dušan Trninić koji je sanjao čime treba da se bavi.

– Ništa to nije slučajno, to je došlo na praznik Svetog Serafima Svetovskog pre šest godina i od tada bavimo se tamjanom. Da pokažemo blagodati tamjana i razliku između prirodnog i onog veštačkog mirišljavog. Samo na nekoliko mesta na svetu, rađa ova čudesna mirišljava smola, ko god je pokušao da je premesti i presati, osušila se. Sve vrste koje postoje na Dalekom Istoku, pronaćićete u Kući tamjana i to u džakovima, kazao je Dušan za RINU.

On dodaje da svaki tamjan ima svoju boji, miris i ukus. Ne može biti plav, ljubičast ili ružičast, već samo u svojoj karakterističnoj boji.

– U zavisnosti od drveta kog potiče, on prima boju. Recimo, tamjan koji sam nabavio u Sudanu je od drveta Bosvelija perifera, ima balzamičan miris i sličan je crkvenom mirisu koji se dosta koristi. Tamjan iz Indije, koji potiče od drveta Bosvelija serata dosta se koristi u medicinske svrhe, od njega se prave kapsule koje su jako dobre za reumu i artritis – priča Trninić.

Prema njegovim rečima, mnogi tamjani koriste se u prehrani i taj stiže iz Sudana, koji je najveći proizvođač.

– Tamjan nazvan arabska guma, koristi se u prehrambenoj industriji, medicini. Koristi se prilikom pravljenja napitka koka kole, koji se stavlja zbog velike koncentracije kalcijuma – ističe on.

Međutim, posebno mesto u Dušanovoj kolekciji zauzima „kraljevski tamjan“.

– On je najskuplji i najkvalitetniji tamjan koji postoji u svetu, jedistven je po tome što se jako puno koristi u arapskim zemljama na dvorovima, jer ima poseban miris. Dobar je za topljenje kamenca u bubregu ili žuči i to je lek koji je star 2500 godina – kaže Dušan.

Ono što je vredno u njegovoj kolekciji svakako je sestra tamjana, najveći komad Smirne u Srbiji.

– Komad je težak oko dva kilograma i smirna je sestra tamjana, u narodu je poznato da je Gospod dobio zlato, tamjan i smirnu na rođenju od tri mudraca, za duh, dušu i telo – zaključuje Novosađanin.

(Pančevac/Rina)