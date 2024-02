DRUGI PUT U NEDELJU DANA Rukometaši Dinama pobedili Dubočicu 33:29

Rukometaši Dinama pobedili su u gostima Dubočicu sa 33:29.

Ovo je bila jedanaesta pobeda ekipe iz Pančeva koja se vratila na treće mesto i sada ima 22 boda.

Najefikasniji u timu Dinama sa 12 golova bio je Miloš Grozdanić, dok je osam postigao Ilija Bogdanović.

View this post on Instagram A post shared by RK Dinamo Pančevo (@rukometni_klub_dinamo_pancevo)

Domaćin se dobro držao do sredine prvog poluvremena (14. minut 6:6), do 22. minuta održavali rezultatski priključak (9:10), ali su gosti do odlaska na odmor serijom 2:7 najavili konačan trijumf.

U nastavku bolja igra domaćina, ravnopravna borba ali je Dinamo dobrom igrom uspeo do kraja da održi prednost i na kraju stigne do novog trijumfa u Leskovcu.

U subtu 17. februara Dinamo na domnaćem terenu dočekuje Radnički iz Kragujevca.

(Pančevac)

NAŠ NENAD S VESLOM U RUCI PO CELOJ PLANETI