VLASNICI PASA DA SE DRŽE PRAVILNIKA Na dečjim igralištima psi obavezno na povocu

„Na igralište gde izlazi moje dete od pet godina komšija stalno pušta svog velikog psa da slobodno trči. Do sada nikog nije napao, ali deca ga se boje. Da li je on dužan da psu stavi korpu i šta možemo da uradimo povodom toga?”, pitala je naša sugrađanka Dorina I. sa Strelišta.

Odgovor: Način držanja i kućnih ljubimaca u Pančevu je uređen Odlukom o držanju domaćih životinja. Pored odredbi iz ovog gradskog propisa, vlasnici moraju da se pridržavaju i republičkog Pravilnika o držanju pasa koji mogu predstavljati opasnost po okolinu. Za to da li pas spada u „opasne” rase, nije presudna veličina, jer po ovom pravilniku „psi koji mogu predstavljati opasnost po okolinu” su psi koji su bez očiglednog povoda napali čoveka ili drugog psa i naneli im telesne povrede ili smrt, koji se uzgajaju za borbe pasa ili su u njima učestvovali, zatim oni koji su namenjeni za čuvanje imovine ili su telesni čuvari, a od rasa to su pitbul terijer, bul-terijer, staford terijer, američki staford terijer i mini bul-terijer, kao i mešanci ovih rasa.

Pored drugih uslova koje vlasnici moraju zadovoljiti da bi držali ove pse, oni na javne površine mogu da ih izvode isključivo na povocu i s brnjicom. Ti psi takođe moraju da budu čipovani, a propisano je i da prostor, to jest objekat gde se oni drže, mora da bude odgovarajuće veličine i da pas ne može da pobegne odatle, kao i da bude pod ključem i da na ulazu bude vidljivo istaknuto upozorenje „Opasan pas”.

A po gradskoj Odluci o držanju domaćih životinja, koja reguliše i držanje i izvođenje ostalih pasa, pas može da bude slobodan u dvorištu pod uslovom da ga ograda visinom i čvrstinom onemogućava da izađe. U osnovi, svaki vlasnik je takođe dužan da svog psa u park ili na javnu površinu izvodi samo na povocu, osim u određenim izuzecima. Slobodni, to jest bez povoca, psi mogu da budu od 22 sata do 9 sati sledećeg dana u periodu letnjeg računanja vremena, odnosno od 20 do 10 sati sledećeg dana za vreme zimskog računanja vremena.

U blizini škola taj period je ograničen na 7.30 sati ujutru, osim za vreme školskog raspusta i neradnim danima. I tada je vlasnik dužan da se ponaša „odgovorno” ako svog psa pusti s povoca. Ali na uređenim dečjim igralištima i cvetnim zasadima, po gradskoj odluci, psi uvek moraju da budu na povocu, bez obzira na doba dana. Brnjica se ne spominje.

Postoje i površine specijalno namenjene za puštanje pasa. Pored toga, JKP „Zelenilo” je dužno da u parku i na drugoj javnoj zelenoj površini postavi vidne oznake u kojem periodu i u kojim delovima je zabranjeno slobodno kretanje pasa.

Vlasnici pasa treba da znaju i to da u park i na drugu javnu zelenu površinu gde je određena površina za neograničeno slobodno kretanje pasa, to jest u „park za pse”, ipak ne smeju da dovode kuje u teranju, bolesne i nevakcinisane pse i štence mlađe od četiri meseca. Takođe, ni profesionalni treneri ne smeju da ih koriste za obuke pasa, niti u te „parkove” smeju da ulaze deca ispod osam godina.

Prilikom izvođenja psa vlasnik ili držalac je dužan da kod sebe ima potvrde o izvršenom obeležavanju psa i o vakcinaciji. A ukoliko njegov ljubimac zaprlja površine javne namene, dužan je da ih bez odlaganja očisti. Gradski Pravilnik nalaže da kod sebe ima i pribor za čišćenje izmeta ili PVC kesu.

Za nadzor, kada je reč o održavanju komunalnog reda, pa i o načinu „šetanja” pasa, zadužena je gradska Komunalna milicija, te je komunalni milicionar, ukoliko za to postoji razlog, ovlašćen da izdaje prekršajni nalog i podnosi zahtev za vođenje prekršajnog postupka.

(Pančevac)

