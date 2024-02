PANČEVCI, PRED VAMA JE SUNČAN I TOPAO DAN!

Ove subote u našem gradu sunčano i toplo uz najvišu dnevnu temperaturu do 16 stepeni. Uveče stižu oblaci koji u nedelju donose kišu.

Prvi dan vikenda će biti najtopliji dan ove sedmice, dok će nam već u nedelju biti potrebni kišobrani. Veći deo dana biće sunčano, dok će uveče do severa zemlje stići oblaci donoseći Vojvodini kišu, a naredne noći i ostalim predelima.

Još danas će topao vazduh biti iznad Balkana, a od nedelje stiže svežiji vazduh. Jutro hladno, ponegde sa slabim mrazem i kratkotrajnom maglom. Tokom dana biće pretežno sunčano.

Duvaće slab, južni i jugoistočni vetar, krajem dana i tokom noći na severu u skretanju na severozapadni pravac.

Najniža temperatura iznosiće od -3 do 4, a najviša dnevna od 12 do 16 stepeni.

Uveče na severu, a tokom noći i u ostalim krajevima očekuje se prolazno naoblačenje, tek ponegde sa slabom kratkotrajnom kišom.

Za nedelju je pognozirano prolazno naoblačenje sa slabom kratkotrajnom kišom, uz skretanje vetra na severozapadni pravac.

U ponedeljak će biti umereno do potpuno oblačno, tek ponegde sa slabom kišom. Duvaće slab i umeren, severozapadni vetar. Najniža temperatura iznosiće od 1 do 5, a najviša od 10 do 13 stepeni.

Biometeorološka prognoza Očekivane biometeorološke prilike izazivaće tegobe kod osoba sa kardiovaskularnim i respiratornim problemima. Kod meteoropata su mogući neraspoloženje i reumatski bolovi. Povećana koncentracija se preporučuje svim učesnicima u saobraćaju.

(Pančevac/RTS)