„Slaninijada” 37. put mami gurmane u Kačarevo

Ovogodišnja, 37. „Slaninijada” biće održana od 15. do 18. februara. Do četvrtka, 15. februara, biće prikupljani uzorci domaće slanine od 300 do 500 grama u kancelariji Turističke organizacije „Slaninijada”

Ovogodišnja, 37. „Slaninijada” biće održana od četvrtka, 15. februara, pa sve do nedelje, 18. februara, kao i uvek do sada, u trajanju od četiri dana, što se poklapa i s državnim praznikom, pa organizatori očekuju rekordnu posećenost.

Ova gradska manifestacija će svečano početi tačno u podne prvog dana, a otvoriće je Aleksandar Stevanović, gradonačelnik Pančeva. Kao i uvek, Grad Pančevo je jedan od generalnih sponzora ovog događaja.

Do četvrtka, 15. februara, biće prikupljani uzorci domaće slanine od 300 do 500 grama u kancelariji Turističke organizacije „Slaninijada”, u Ulici maršala Tita 35, a mogu biti i poslati brzom poštom o trošku organizatora.

Komisija koju će činiti profesori Veterinarskog fakulteta iz Beograda Milan Baltić i Milan Božović, kao i Vladan Đurković s Veterinarskog specijalističkog instituta u Pančevu odrediće najbolje u više kategorija, kao što su domaća, zanatska, industrijska, inostrana, najdeblja, najduža, kao i najbolja slanina od mangulice.

Što se drugih sadržaja tiče, u četvrtak od 9 do 12 u parku će biti održano takmičenje za najbolji gulaš od čistog mesa, gde će prisustvovati oko deset ekipa pretežno iz južnog Banata i udruženja lovaca iz Beograda. Istog dana, kao i sutradan, poznati pančevački karikaturista iz Pančeva Nikola Dragaš održaće radionicu crtanja „Čvarkolija” od 13 do 15 sati, a sva zainteresovana deca mogu mu se pridružiti na bini u hali sportova.

Subota je dan za izazove, kada će u hali sportova od 12 sati biti organizovano takmičenje u jedenju slanine, ljutog sosa i najljuće paprike na svetu, pod nazivom „Najljući slaninar 2024”.

Sat kasnije sledi izbor za najjače slaninare, kada će se najpre muškarci, a potom i žene, nadmetati u držanju table slanine. Potom će u 13.30 uslediti nadmetanje u obaranju ruku, i to za oba pola.

Istog dana od 9 do 13 sati biće organizovano takmičenje u kuvanju donatorskog pasulja sa slaninom, u čemu će učestvovati oko petnaest ekipa iz južnog Banata, Beograda i Braničevskog okruga.

Sve što se skuva, biće donirano Domu za decu bez roditeljskog staranja „Spomenak”.

Nedelja je rezervisana za očuvanje tradicije, kada će od 11 sati u Hali sportova biti održani koncerti tamburaša, folklornih ansambala i etno-pevanja.

(Pančevac)

