VUČIĆ IZ MINHENA

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i danas je u Nemačkoj, u Minhenu, gde učestvuje na 60. Minhenskom bezbednosnom forumu. Predsednik se iz Minhena obratio novinarima.

– Važan razgovor sa američkim kongresmenima, predsednikom Bavarske… Vang Ji, ne moram da govorim o značaju, razgovor sa predsedavajućem OEPS-a – istakao je Vučić.

– EU ili nema ili ne želi da primeni mehanizme prema Prištini koja pokušava na svaki način da očisti Kosovo od Srba. To je ono što sam mogao da vidim kroz odgovore. Mi smo rekli da smo spremni da prisustvujemo svakom razgovoru, ali da želimo da vidimo rezultate, a ne da se samo od Srbije traži a da Priština nikad ništa ne ispunjava. Posebno smo govorili o dinaru, to je sve veći problem za nas. Tu je u pitanju jedna od podmuklih laži Aljbina Kurtija. On je ovde saopštio svima da smo u tromesečnom tranzicionom periodu, što su oni jedva dočekali da odlože neku svoju obavezu za tri meseca. To se odnosi na sledeće – da kad uhvati vas ili bilo koga drugog sa dinarima u džepu, da neće otimati te dinare. A kako će ljudi dobijati dinare u naredna 3 meseca nema rešenja, pošto zaustavlja transfer novca na bilo koji način. A o institucijama, njih 902 da i ne govorim. Za to nema rešenja, tako da očekujem poziv u Brisel narednih dana i nadam se nekom rešenju. Ne mogu ja da kažem ništa loše o Borelju, on je normalan korektan čovek, na kraju krajeva i razume to što se događa, ali slaba vajda što se srpskog naroda tiče i što se svih nas tiče – rekao je predsednik nakon sastanka sa Boreljom i Lajčakom.

Kako kaže izuzetno je važno što su imali prilike da sa američkim kongresmenima razgovara o svemu što se dešava. Večeras ćemo imati još značajniju priliku, kaže Vučić.

– Biće još važnih Amerikanaca, ljudi koji odlučuju o sudbini Srbije, ali i mnogo Evropljana koji donose odluke vezane za naš region.

– Već 15. marta očekujem veliku i važnu posetu najmoćnijeg čoveka bavarske, jednog od najmoćnijih i najopularnih ljudi u celoj Nemačkoj – Markus Zeder će da poseti Beograd i Srbiju. Dočekaćemo ga i bratski i prijateljskih, onako kako veliki lider Bavarska je 20 posto naše ukupne razmene sa Nemačkom. Nadamo se još većoj razmeni i boljem poslu sa Bavaraskom – istakao je on.

Kako kaže ima još dobrih vesti koje još uvek ne može da podeli.

– Biće još mnogo važnih poseta za Srbiju, koje će generisati dalji ekonomski rast i ekonomski napredak Srbije – istakao je Vučić.

– Što se Rusije tiče to čujete uvek na svakom mestu i svakom koraku – rekao je Vučić i kaže da se dobro što su primili Vang Jia da i nešto drugačije kaže.

– Rusija je suština, i sada ovo posle Navaljnog, to je užasno teška situacija, i naravno tragedija. Svakako loša vest i ona doprinosi još težoj atmosferi i to možete da osetite na svakom koraku. Niko ne želi da mi na bilo koji način imamo drugačiji stav od stava većine – rekao je Vučić.

– Pomenute su i preporuke Odira i OEBS- a. Ja sam rekao da smo mi uvek spremni da o tome razgovaramo i preporuke uvažavamo. To je bilo urađeno na vrlo civilizovan i pristojan način. Za razliku od nekih bukača i batinaša koji misle da kako se ponašaju u svojoj kući da tako mogu da se ponašaju i prema Srbiji. Kako bi na jugu Srbije rekli – „neće da može“ – rekao je Vučić.

Odgovor Milanoviću

Kako kaže nije se video sa Plenkovićem, čak ni usput. Vučić je komentarisao i izjavu Milanovića da „Srbija vodi kupusarsku politiku“.

– Kupusarska politika, odlična politika. Mi volimo kupus, volimo kupus da jedemo, mi imamo vrhunski kupus u Futogu. Ima još malo da sačeka, kada dođe sezona kupusa poslaću mu glavicu kupusa da vidi da je to jedna prava i vrhunska politika, daj bože da i oni takvu vode – odgovorio je Vučić.

(Pančevac/Novosti)