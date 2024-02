PANČEVO NA SAJMU TURIZMA Biće predstavljeni Dani Vajferta i nova manifestacija Pančevo vajn vikend

Turistička organizacija Pančeva potrudiće se da na najbolji način predstvi naš grad na predstojećem Sajmu turizma koji će biti održan od 22. do 25. februara na Beogradskom sajmu. Pre svega biće predstavljana najveća manifestacija koja se održava u Pančevu tokom godine, Dani Vajferata, ali će posetioci moći da se upoznaju i za bogatstvima najvećeg južnobanatskog grada.

– Glavni fokus ove godine je na Danima Vajferta kao našoj najvećoj manifestaciji u gradu. Hoćemo da prikažemo sve znamenitosni našeg grada što kulturno istorijskih spomenika tako i prirodna bogatstva. Na Sajmu turizma premijeno ćemo predstaviti naš vodič koji smo radili specijlano za sajam. U samom vodiču biće što prirodnih lepota, manifestaija po kojima je Pančevo prepoznatljivo, ali ćemo i podeliti našim posetiocima kako bi mogli detaljno da isplaniraju svoj dolazak u Pančevo a mi smo ovde da im poželimo dobrodošlicu, rekao je Srđan Nikolić – direktor TO grada Pančeva.

Srđan Nikolić najavljuje i novu manifestaciju, koja će biti održana u poslednjoj nedelje maja u Narodnoj bašti.

– Pančevo je prepoznato na mapi manifestacionog turizma i mi svake godine pokušavamo da unapredimo tu granu turizma. Naravno uz veliku pomoć grada Pančeva koji se posvetio finansijski i organizacioni tom poslu. Mi ćemo ove godine imati poslednje nedelje maja, TO Pančevo, grad Pančevo i Udruženje Sefta novu manifestaciju Pančevo vajn vikend koja će trajati 3 dana. Biće predstavljeni domaći pančevački izlagači vina,kao iz cele Srbije. Biće prikazani i gastraonosmki specijlaiteti iz naših krajeva, bogat kulturno umetnički program, muzički program i to na najlepšem mestu, u Nardnoj bašti, rekao je Srđan Nikolić – direktor TO grada Pančeva.

Na štandu grada Pančevo svoje proizvode predstviće Udruženje Panonke, kao i Udruženje žena Pančevke Gornji grad. Pomoć u predstavljanju grada na sajmu pružiće i učenici Ekonomsko trgovinske škole Paja Marganović. Na štandu grada Pančeva svoje mesto imaće i vinari, najavljuje Srđan Nikolić koji poziva sve posetioce sajama za obavezna dođu do štanda na kome će biti predstavljena bogata ponuda grada Pančeva.

(Pančevac/RTV Pančevo)

