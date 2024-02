ED PANČEVO: Isključenja struje za četvrtak, 22. februar

Zbog planiranih radova na električnoj mreži u četvrtak, 22. februara, bez struje će biti potrošači u Pančevu, Crepaji i Vršcu.

Pančevo

08.30 – 11.00 – Naselje Karaula od Letnje ka pruzi.

Crepaja

09.00 – 13.30 – Ul. 7. jula od Steve Grubanova do Zmaj Jovine i ul. Steve Grubanova od Omladinske do 7. jula.

Vršac

08.00 – 14.30 – Petra Drapšina od Ljubljanske do Skadarske, Sarajevska od Kozaračke do Kuštiljske, Skadarska neparna strana od Kuštiljske do Kozaračke.

09.00 – 13.00 – Dumbrava (ka Babiću) u vikend naselju Dumbrava.

(Pančevac)