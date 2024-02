Nismo iznenađeni što roditelji Koste K. ODBACUJU KRIVICU! Potresna SVEDOČENJA roditelja UBIJENE DECE u Ribnikaru

U Višem sudu u Beogradu danas je svedočenjem porodica žrtava nastavljeno suđenje u parničnom postupku protiv porodice Kecmanović, odnosno majke, oca i dečaka koji je 3. maja u Osnovnoj školi „Vladislav Ribnikar” ubio devet vršnjaka i čuvara i ranio još šest osoba.

Nina Kobiljski, majka ubijene devojčice, danas je u nastavku svog svedočenja govorila i o Kecmanovićima i rekla da nije ispravno bilo što su držali toliku količinu oružja u kući, kao ni to što nisu pomogli svom sinu koji je pokazivao znakove da nije u redu.

– On o problemu ne priča, on uzima oružje, puca na glave i tela dece i na taj način leči depresiju i frustracije, na način na koji ga je otac učio – navela je Kobiljski pričajući o maloletniku.

Roditelji Angeline Aćimović, devojčice koja je posle masakra u Osnovnoj školi Vladislav Ribnikar preminula u bolnici posle 12 dana borbe za život rekli su da nisu iznenađeni time što roditelji počinioca masovnog ubistva na sudu odbacuju krivicu, kao i da nisu dobili potrebna objašnjenja od njih.

Natalija Aćimović, majka preminule devojčice, rekla je u intervjuu za NIN da nisu iznenađeni činjenicom da su roditelji dečaka koji je počinio masakr, na početku sudskog procesa, odbacili krivicu i da od njih nisu dobili preko potrebna objašnjenja.

– Ništa drugo nismo očekivali, o ljudima valjda govore njihova dela – rekla je ona.

Otac Anđelko Aćimović naveo je u intervjuu da ne očekuju pravdu, jer je ona s obzirom na zakonske regulative, kako je rekao, nedokučiva.

– Nas nikakve kazne ne mogu da zadovolje, niti da povrate našu decu. Svesni smo da ne možemo da dobijemo ono što zakon nije predvideo – mnogo strože kazne, međutim, nadamo se da će ovaj tragičan slučaj i oni koji su se kasnije desili pomeriti zakonsku granicu u pogledu odgovornosti maloletne dece za teška krivična dela – rekao je on.

Anđelko navodi da su svoju decu vaspitavali u duhu porodičnih vrednosti, kulture, sporta, a da su roditelji dečaka koji je počinio masakr očigledno učili nečemu drugom.

– Mi tu ne možemo više ništa osim da se molimo za njih, ako imamo snage, jer ne znaju šta rade. A sudije nek odluče šta će s njima – rekao je Aćimović.

Sa druge strane, Aćimović postavlja pitanje zašto niko iz škole porodicama ubijene dece nije objasnio šta nisu mogli ili umeli da prepoznaju u dečakovom ponašanju pre masakra.

– Da li je neko gurao pod tepih probleme ne sluteći nesagledive posledice. Zašto i tom učeniku nisu pomogli oni kojima je to posao, mnogo pre nego što je u školu ušetao sa rancem punim oružja. Ako se to moglo, ne znam, pitam – naveo je Aćimović.

Otac podseća da su stručni saradnici iz škole bili novčano kažnjeni, ali smatra da je ta mera više služila da umiri javnost, nego što je bila adekvatna.

– Potrebno je tačno odrediti personalnu odgovornost, ne samo ‘Ribnikara’ kao škole. Ko je šta propustio, video i nije uradio. Sigurno se moglo primetiti da je bio čudan, ponekad asocijalan, zašto su njegova brojna odsustvovanja iz škole opravdana, zašto je prešao iz jednog razreda u drugi a da pritom nisu poštovana pravila, to je opet lična odgovornost… To sve treba ostaviti procesu koji traje, jer je nezahvalno govoriti da je taj i taj kriv – rekao je on.

Dodao je da moraju da se znaju uzroci i utvrdi odgovornost da se nešto slično više nikada ne bi ponovilo. Sa tim je saglasna i majka devojčice Natalija Aćimović koja je istakla, da je jasno, iako nisu dobili potrebne odgovore, da neko mora da snosi odgovornost.

(Pančevac/K1info)

