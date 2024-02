ED PANČEVO: Isključenja struje za petak, 23. februar

Zbog planiranih radova na električnoj mreži u petak, 23. februara, bez struje će biti potrošači u Pančevu, Crepaji, Beloj Crkvi, Vršcu.

Crepaja

08.30 – 13.30 – Ul.7. jula od Zmaj Jovine do Mlinske, ul. Mlinska od 7. jula do Beogradske i Zmaj Jovina od 4. oktobra do 7. jula.

Pančevo

09.00 – 13.00 – Žarka Zrenjanina od Milorada Bate Mihailovića do Branka Anovića – neparna strana.

Bela Crkva

09.00 – 13.00 – Deo vikend naselja Kajtasovo – Đavolji most -deo ka Dunavu, stub br. 827, 828, 829.

Vršac

08.00 – 14.30 – Petra Drapšina od Sarajevske do Karađorđeve, Skadarska od Kuštiljske do Kozaračke, Vase Pelagića od Kozaračke do Vinogorske.

Vršac

09.00 – 13.00 – Naseljena mesta Uljma i Šušara.

(Pančevac)