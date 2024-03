PREDSEDNIK VUČIĆ: Izbori u Beogradu 2.juna

– Srbiju hoće da ruše najgorim lažima, objavljeno je 10.000 tekstova o tome da ćemo izazvati rat, da smo mi Putinove sluge. Ne mogu da shvate da Srbija vodi slobodarsku politiku. A nije problem kada neko kupi 12 „rafala“. A problem je kada Srbija pregovara o kupovini 12 „rafala“ – zapitao je Vučić.

Postoji vrsta kmetske svesti da mi ne smemo nikome reći ništa, a po nama sve sipaju po glavi, kaže on.

– Sada napadaju Marka Đurića, gledam sve druge denuncijante i cinkaroše kako će negde nekome da prijave. Zamislite sa „zlikovcem“ se sreo. A hvalite one koji idu na grom Ademu Jašariju. I onda pišete o tome kako je BIA paralizovala nekog kriminalca. Sve je izokrenuto u ovoj zemlji – rekao je Vučić.

Kaže da se Srbija naoružava da bi čuvala svoje ime i prezime, svoju zemlju i svoje nebo.

– Da razni patuljci ne bi pomislili da mogu da nam otmu zemlju, kao što su to ranije radili – rekao je predsednik.

O premeštanju birača u Nemačkoj, koja je nedavno izašla na videlo, predsednik kaže da će verovatno Ana Brnabić obratiti pažnju na to pitanje.

– Mislim da je to važno za naša evropska usmerenja, da vidimo koji deo kog pregovaračkog poglavlja je to deo. Zamislite, iz Male Krsne dolazi jedan birač, pa da vidimo kako to rade u Evropi – kaže on.

Vučić je, komentarišući izjave Aide Ćorović da će on biti ubijen, rekao da će on pobediti uvek.

– Rekla je da smo pokušali da je kupimo kada joj je moja savetnica ponudila pomoć jer je rekla da nema od čega da živi. Dakle to što ćete mene da ubijete, o tome sanjate već godinama, još niste proveli u delo, pobediću vas opet. Boriću se i za Beograd, i za sve lokalne samouprave u Srbiji. Požurite sa tim kako ćete da me ubijete – rekao je Vučić.

Kaže da su optužbe za saradnju sa kriminalcima čisto pitanje autoprojekcije.

– A što se tiče večerašnje odluke, ja se nisam rukovodio stranačkim interesima. Mi smo bukvalno vikali jedni na druge, kako se to nije dogodilo dugo, i opet smo došli do zajedničkog rešenja. Stvarno mislite da se predsednik Srbije druži sa kriminalcima. A ima ogroman broj ljudi koji znaju svaki moj korak. Ja nemam viber, a ne skaj, signal ili nešto drugo. Šta vam je ljudi – rekao je predsednik.

Predsednik je rekao da je pokuašao da odvrati Suzanu Vasiljević od toga da pozove Aidu Ćorović.

– Ona je volela tog nekog Francuza, prvog sekretara. I on je znao Aidu Ćorović, pa je htela da pomogne. A sada Aida Ćorović kaže da smo hteli da je ućutkamo. Svakog dana ima stotine hiljada objava protiv mene, pa sad baš njoj treba da daju pare. Ili Topalku da dajem pare, sad će on da bude pobednik Evrovizije. Šta vam je bre ljudi – kazao je predsednik.